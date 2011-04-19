پاسخ وزارت بازرگانی به یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون مصوبه جدیدی در زمینه هدفمندی گندم، آرد و نان صادر نشده است و سناریوهای مختلفی از قبل در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح بوده و موضوع منتشرشده در برخی رسانه‌ها، خبر جدیدی نیست ضمن آنکه هرگونه اتخاذ تصمیم در این زمینه در حوزه اختیارات کارگروه طرح تحول اقتصادی و رئیس جمهور است.

به طور قطع، در صورت اتخاذ مصوبات جدید، همچون گذشته، سخنگوی این ستاد اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش مهر، این اطلاعیه‌ در شرایطی صادر شده است که خبر مهر حکایت از طرح موضوع افزایش قیمت گندم، آرد و نان در برخی جلسات کارشناسی حکایت دارد و در خبر نیز ذکر شده بود که شخص رئیس‌جمهور و کارگروه طرح تحول اقتصادی مسئول تعیین قیمت نهایی گندم، آرد و نان است.

در همین حال، برخی رسانه‌ها نیز به صورت شتابزده در ابتدا افزایش قیمت ملی گندم به بیش از 350 تومان را تائید و پس از آن افزایش قیمت نان را تکذیب کرده اند، در حالی که طبیعی است با افزایش احتمالی قیمت گندم و آرد، به طور قطع قیمت نان نیز به عنوان محصول نهایی افزایش خواهد یافت.