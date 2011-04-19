115 معلم برتر کرجی در مرحله استانی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حجرگشت ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج اظهار داشت: در شهرستان کرج بیش از 18 هزار فرهنگی مشغول فعالیتند که 10 درصد آنان به عنوان معلم نمونه برگزیده شدند.

وی افزود: به مناسبت بیست و هفتمین یادواره ستاد بزرگداشت مقام معلم، یک هزار و 883 نفر از معلمان نمونه در سطح مدارس و مناطق آموزش و پرورش انتخاب شدند.

این مسئول با اشاره به نحوه انتخاب معلمان نمونه در سطح منطقه و استان خاطر نشان کرد: از هر ناحیه آموزش و پرورش شهرستان کرج 27 نفر و از منطقه آموزش و پروش اشتهارد به عنوان منطقه مستقل آموزشی هفت نفر در مقطع شهرستانی تجلیل می شوند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج با ارائه گزارشی عملکرد یکساله آموزش و پرورش این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در ایام نوروز در قالب ستاد اسکان و پذیرایی شهرستان 4 هزار و 934 فرهنگی در سطح مدارس شهرستان اسکان داده شدند.

وی افزود: اعزام هفت هزار و 500 دانش آموز مقطع دوم دبیرستان به اردوهای راهیان نور، آموزش دو هزارو 400 دانش آموز مقطع سوم دبستان در قالب طرح شنای دانش آموزی از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بوده است.

حجرگشت یادآور شد: در حال حاضر 90 درصد از دانش آموزان درقالب طرح شنای دانش آموزی، آموزش دیده اند که مابقی آنان نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری آموزشهای مورد نیاز را خواهند دید.