جشن روز معلم به صورت متمرکز در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج اظهار داشت: با توجه به برگزاری اولین سال استقلال استان البرز، جشن روز معلم با همکاری شهرهای اقماری شهرستان به صورت متمرکز و شهرستانی برگزار می شود.

وی افزود: به منظور تجلیل از مقام شامخ فرهنگیان و به منظور پاسداشت مناسب این روز جشن باشکوهی در مرکز استان البرز برگزار خواهد شد.

این مسئول با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته در راستای هرچه باشکوه برگزار شدن این جشن خاطر نشان کرد: به مناسبت این روز مهم در تاریخ ایران اسلامی از یک هزار و 883 نفر از معلمان نمونه در سطح مدارس و مناطق آموزش و پرورش تجلیل بعمل می آید.

تدوین برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان الزامی است

معاون استاندار البرز و فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود برای برنامه ریزی مدون به منظور اوقات فراغت دانش آموزان تاکید کرد و گفت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از مهمترین برنامه هایی است که هرساله به دلیل عدم برنامه ریزی های مناسب به درستی نمی تواند پاسخگوی نیاز دانش آموزان باشد.

وی یادآور شد: نحوه تدوین برنامه ها، هدفمند کردن برنامه ها به منظور اثربخشی به آنها و ارزیابی برنامه های اجرا شده از نظر کمی و کیفی از اهم اقداماتی است که از هم اکنون باید در دستور کار مدیران و برنامه ریزان این حوزه قرار گیرد.

به گفته ایران نژاد غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از اهم برنامه هایی است که باید به عنوان خروجی مناسب شورای آموزش و پرورش شهرستان مورد توجه و دقت قرار گیرد.