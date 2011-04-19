ایجاد اشتغال باعث برگشت مهاجران به روستاها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد اسماعیل نیا ظهر سه شنبه در جمع جوانان روستایی رشتخوار با اشاره به اینکه دو هزار و 100 دهیار در سطح استان برای توسعه همه جانبه روستاها بویژه اشتغال پایدار آمادگی دارند، گفت: حضور نخبگان روستایی در نهادهای اجتماعی و دهیاری ها، فرصت اشتغال روستاییان را افزایش داده است.

وی از نمایندگان باشگاه های کشاورزان جوان سطح استان خواست، سند توسعه روستاهای خود را به دفتر امور روستایی استانداری تحویل دهند.

حسن غلامی، نماینده جوانان شهرستان رشتخوار هم با درخواست از مسئولان برای ایجاد فرصت شغلی پایدار در مناطق روستایی، گفت: اشتغال پایدار در روستاها حضور جوانان را در مزارع و تولید محصولات دامی و کشاورزی در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شاغل رشتخوار را جوانان تشکیل می دهند، افزود: سال گذشته از طریق صندوق مهر رضا برای جمعیت جوان این شهرستان، هزار و 200 شغل فراهم شد.