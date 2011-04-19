به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پس از بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که در محل دائم نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره قرارداد کرسنت گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین بار به این قرارداد واکنش نشان داد و در سالیان گذشته جامعترین گزارش را ارائه داد و در حال حاضر نیز با دقت و تأمل این موضوع پیگیری میشود.
وی افزود: خوشبختانه اتفاقاتی که در این زمینه رخ داده است به خصوص در حوزه تخصصی و حوزه حقوقی من فکر میکنم در حال حاضر با دقت و تأمل این موضوع پیگیری میشود و اگر همین روش ادامه پیدا کند ان شاءالله منافع ملی تأمین میشود.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی خاطرنشان کرد: توصیهها و تذکرات و پیشنهادهای خود را همراه با بازرسی و کار کارشناسی قوی در این زمینه انجام میدهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای سخنانش با یادآوری سال جهاد اقتصادی گفت: جهاد یعنی یک کوشش فوقالعاده با هدفهای آرمانی و مقدس و هنگامی که این جهاد در حوزه اقتصاد تعریف میشود مفهوم آن این است که جهاد به وضعیت اقتصادی زندگی و معیشت و همچنین توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور مربوط میشود بنابراین حرکتهای جهادی بسیار متفاوت از حرکتهای رایج و عادی خواهد بود.
وی با اشاره به نقشمحوری صنعت نفت در اقتصاد، صنعت و حتی مدیریت کشور تصریح کرد: این صنعت یکی از مزیتهای فوقالعاده و استثنایی کشور ما است؛ یعنی کشور با دارا بودن این حجم منابع انرژی و دارا بودن بیش از 100 سال سابقه در این صنعت مادر و حتی برداشتن قدمهایی در بومی شدن این صنعت و دانش نفت باید گفت که تحقق اهدافی که در سند چشمانداز و حتی اهدافی که در دهه پیشرفت و عدالت به آن توجه شده است با رشد این صنعت محقق میشود.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی ادامه داد: یکی از عللی که موجب شد تا امسال با این نام شناخته شود همین صنعت نفت است بنابراین اگر بخواهیم ما به این هدف برسیم باید روی نفت یک توجه بسیار ویژه بنماییم و این تحول را در حوزه نفت ببینیم که خوشبختانه این رویکرد در حوزه صنعت نفت قابل مشاهده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: حوزه انرژی کشور نیازمند یک برنامه استراتژیک جامع است که مقدمات تصویب آن در قانون برنامه پنجم توسعه آماده شده است، بنابراین باید در این زمینه اقدامی سریع صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اظهار کرد: برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این سیاستها دولت باید اهتمام جدی بورزد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت کشور خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی و دعوت از صنعتگران و دانشگاهیان و مؤسسات پژوهشی داخلی در این عرصه موجب میشود که جهاد اقتصادی به خود رنگ عملیاتی بگیرد و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه تلاش زیادی خواهد کرده و میکند.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی در دولت نهم ادامه داد: اگر حرکت در این زمینه هدفدار ،با برنامه، منضبط و طبق ضوابط باشد به طور قطع و یقین میتوان اعلام کرد این جهاد اقتصادی محقق خواهد شد و سازمان بازرسی کل کشور تلاش میکند تا سازمانها و ارگانهای ذیربط وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: هرچند نقش سازمان بازرسی کل کشور نقش نظارتی و کنترلی است اما میتواند با اجرای مطلوب این نقش در افزایش و بهبود راندمان و کیفیت به خوبی عمل کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور با صنعت نفت همکاری مطلوبی دارد گفت: همکاری ما با بخشهای مختلف نفت زیاد است و حجم بازرسی و رفت و آمدها و گزارشی زیادی در این حوزه داریم بنابراین میتوان گفت تعامل مثبت و خوبی با مسئولان نفتی برقرار کردهایم.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود به تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده است اشاره کرد و افزود: تحریم برای کشوری که هدف دارد و ملتی که آرمانهای ولایی دارد یک عامل محرک است البته در مقاطعی این تحریمها حرکت رو به جلوی ما را کند و در مقاطعی برای ما محدودیت ایجاد کرده است ولی انگیزه ما را برای رسیدن به هدف والای خود افزایش داده و بنابراین میتوان گفت این تحریمها به رشد و بالندگی ایران کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه یک دیدگاه روانشناسی نیز در این زمینه وجود دارد تصریح کرد: تاریخ ایران نشان میدهد که ایرانیان همیشه تحت فشار کار میکنند و اگر دشمنان میخواهند به ما کمک کنند به نظرم این بهترین راه است و ما از آنها تشکر میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: دشمنان این امکان را برایمان فراهم کردهاند که ما بتوانیم روی پای خود بایستیم و به نیروها و دانشمندان خودمان متکی شویم و این نمایشگاه، سند خوبی است بر این ادعا.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی خاطرنشان کرد: من تا از نزدیک غرفههای نمایشگاه را ندیده بودم باور نمیکردم این حجم شرکت کننده را؛ اما وقتی غرفههای نمایشگاه را از نزدیک میبینم به توانمندی داخلی ایمان میآورم. وی گفت: من خودم تبلیغات تلویزیونی نمایشگاه را دیدم ولی تا به این نمایشگاه نیامدم این حس به من دست نداد که صنعت نفت ایران بسیار بیشتر از گذشته رشد و بالندگی داشته است. باید گفت که حضور قوی و گسترده صنعت کشور در چنین نمایشگاههایی، فوقالعاده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت انرژی جهان گفت : در حال حاضر نقش ایران در تأمین امنیت انرژی جهان بسیار پررنگ است به خصوص که سیاستهای انرژی ایران استقلالی است بنابراین نقش امنیتی ایران در حوزه انرژی بینالمللی به مراتب بیشتر از کشورهایی است که عمدتاً سیاستهایشان تحت فشار و تحت مدیریت و اوامر قدرتهای بزرگ است که این موضوع خودش ایجاد اختلال میکند. وی ادامه داد: در حالی که ایران سیاستهای مستقل و سیاستهای انسانی دارد این موضوع کمک میکند تا امنیت حوزه انرژی بینالمللی افزایش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه در سطوح بینالمللی باید به بخش انرژی بیش از این توجه شود گفت: من فکر میکنم ظرف یکی دو سال گذشته در داخل کشور به بخش نفت در حوزههای مختلف مانند اکتشاف، طراحی و مطالعات و پژوهش و استخراج و حتی فرآوری ، بودجه مناسبی تخصیص داده نشده است. وی ادامه داد: من وقتی بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه سال 90 را نگاه میکنم مشاهده میکنم که این بودجه متناسب با نیاز نفت نیست، اگر چه ما فکر میکنیم که نفت پایه رشد و توسعه کشور است ولی متأسفانه سرمایه گذاری در این حوزه هر سال نسبت به گذشته کاهش پیدا میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: صنعت نفت تأثیر مستقیمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد بنابراین هم دولت و هم مجلس نباید این نگاه استراتژیک را تغییر دهند. وی ادامه داد: اگرچه نفت تولید ثروت و سرمایه میکند و منشأ درآمد است ولی نباید بگوییم که نفت فقط یک منبع درآمدی است بنابراین باید به اندازه کافی به آن بها داد و سرمایه گذاری در آن به هیچ قیمتی نباید متوقف شود.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه پیمانکاران زیادی در صنعت نفت وجود دارند که از این صنعت طلب دارند گفت: در حال حاضر شرکتهایی که در حوزه نفت در حال کار کردن هستند و پیمانکارها با اختصاص بودجه لازم میتوانند حرکت رو به جلو داشته باشند ولی متأسفانه سرمایهگذاری در نفت آنچنان که توقع داریم انجام نشده و بانکها آنچنان که باید جلو بیایند نیامدهاند و دولت نیز سهم خود را به نفت ادا نکرده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با توجه به نقش نظارتی که دارد بر روی دستگاهها نظارت کرده تا دستگاههای دیگر به تعهدات خودشان عمل کنند زیرا اگر این را توجه نکنیم در آینده خسارتهای زیادی دامنگیر ما میشود و این یکی از مسائل اساسی و مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه نکته دیگری که باید در حوزه نفت به آن بسیار توجه کرد ثبات مدیریتی در نفت است. زیرا که این حوزه بسیار در اقتصاد کشور تعیین کننده است. وی ادامه داد: اگرچه من با تغییرات پی در پی در حوزه سیاسی نیز مخالف هستم ولی میگویم که به مصلحت ما نیست که تغییرات مدیریتی در کشور ایجاد شود و اعلام میکنم که تغییرات پی در پی در جایگاههای مختلف صنعت نفت نیز مخل پیشرفت کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ما از مجلس و از دولت این انتظار را داریم که روی مدیریتها حالت شناور ایجاد نکنند زیرا این هنر نیست که ما وزرا و مدیران و مقامات ارشد خود را استیضاح و یا تحت فشار زیاد قرار دهیم و یا در دولت جابهجاییهای زیادی انجام دهیم زیرا این موضوع اصلاً به مصلحت کشور نیست بنابراین از این جهت باید روی این موضوع توجه بیشتری شود.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه در سال جهاد اقتصادی بحث ساخت تجهیزات داخلی در صنعت نفت بسیار مهم است گفت:در حال حاضر مدیریت و طراحیها و مطالعات عمدتاً در داخل کشور صورت میپذیرد ولی متأسفانه ساخت تجهیزات متکی به آن سوی مرزها است. باید گفت اگر میخواهیم در این حوزه به طور کامل به استقلال برسیم باید در حوزه تجهیزات نفت هم بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبار در صنعت نفت باید بسیار بیشتر از حال حاضر باشد زیرا طرحهای نفتی نباید متوقف و حتی حرکت آن کند شود؛ خوشبختانه من حس میکنم که در حوزه تجهیزات نفتی یک جهشی در حال اتفاق است اما با نقطهای که باید به آن برسیم بسیار فاصله داریم چون بحث نفت پیچیدگیهای زیادی دارد. بنابراین باید به آن توجه زیادی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: باید یک نهضت در این خصوص شروع شود که فکر میکنم سال جهاد اقتصادی سال خوبی در این زمینه باشد. حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه واکنش ما به عنوان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش بودجه نفت در لایحه به دو طریق است گفت: اگر بودجه تخصیص پیدا کرد و مراکز تخصیصی به این قانون عمل نکنند ما طبق وظیفه خود وارد عمل شده و با آنها برخورد میکنیم ولی قبل از تخصیص تصویب است بنابراین ما از دولت و مجلس به خصوص اینکه در روزهای آخر تصویب بودجه هستیم این درخواست را دارم که در این زمینه تصویب خوبی داشته باشند. وی اظهار داشت: البته سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیونهای مجلس فعال است و در حوزه نفت درخواستهای خود را دادهایم و درخواستهای جدید را نیز میدهیم تا بودجه نفت افزایش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نحوه اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: اجرای این قانون یک بحثهای تخصصی و محتوایی دارد که از دو سال پیش شاید مفصلترین و نقادانهترین گزارش را تهیه و به دولت دادیم و در ادامه تصمیماتی که دولت و مجلس گرفتند، کمک کرد تا وضعیت اولیه بهبود پیدا کند.
وی تصریح کرد: بحثی که در حال حاضر وجود دارد در نحوه اجرای قانون است، در حال حاضر تمام تلاش خود را گذاشتیم تا قانون هدفمند کردن یارانهها به خوبی اجرا شود و دولت نیز در یک بخش با دقت کار خود را انجام میدهد که آن بخش پرداخت یارانه به مردم است اما در چند بخش دیگر نیز قانون باید به خوبی اجرا شود که بخش حمایت از تولید کننده است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه اگر حمایت از تولیدکننده به خوبی انجام نشود این توازن به هم خواهد خورد،تصریح کرد: اگر از تولید کننده حمایت نشود آنگاه یا تولیدکننده تولید نمیکند یا نمیتواند رقابت با تولیدات خارجی داشته باشد بنابراین در این صورت مجبور میشویم واردات داشته باشیم.
وی افزود: اگر تولید ناخالص داخلی رشد 8 درصدی اعلام شده را پیدا نکند، آنگاه عملاً منابع درآمدی ما کفاف هزینه هدفمند کردن یارانهها را نخواهد داد؛ بنابراین تقاضای ما از دولت این است و حتی کنترلهای بازرسی دقیقاً روی این موضوع متمرکز شده که دولت با نهایت دقت قانون را اجرا کند و دقیقاً پرداختهایش متناسب با میزان منابع دریافتی باشد ولی در حال حاضر دولت خود را تحت فشار قرار داده تا پرداختها را بیشتر از مازاد درآمدش کند.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از منابع خارج از ردیفهای درآمدی قانون هدفمند کردن تخصیص پیدا کرده که از لحاظ قانونی این تداخل منابع است و ردیفها در حال جابهجا شدن است و این امر مشکل قانونی و حقوقی دارد و طبعاً ما انتظار داریم که مشکل قانونی رفع شود و حتی به دولت کمک هم میکنیم زیرا که ما مدافع سرسخت این قانون هستیم و اجرای آن را نیز به شدت مطالبه میکنیم اما مهم آن است که این قانون خوب اجرا شود.
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