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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

روح الامینی خبر داد:

همایش "آموزش در ایران 1404" برگزار می شود

همایش "آموزش در ایران 1404" برگزار می شود

رئیس کمیته علمی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری همایش "آموزش در ایران 1404"، هدف این همایش را ارائه چشم اندازی روشن از وضعیت آموزش و بررسی مسیر رسیدن به آن و شناسایی چالشهای وضعیت فعلی آموزش در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحسین روح الامینی افزود: همایش "آموزش در ایران 1404" خردادماه سال جاری توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ترویج و زمینه سازی برای تحقق چشم انداز، برگزار می شود.

دبیر همایش آموزش در ایران 1404 یادآور شد: دانشگاه های تهران، علوم پژشکی تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی از جمله دانشگاههای همکار و مشارکت کننده در برگزاری این همایش هستند.

وی با اشاره به محورهای این همایش خاطرنشان کرد: فلسفه و اهداف آموزش، رویکردهای نوین در آموزش، آموزش و مرجعیت علمی، اقتصاد آموزش، آموزش نخبگان، آموزش و روابط بین الملل، توسعه کیفی آموزش در کنار توسعه کمی، عدالت آموزشی و دسترسی اقشار مختلف و اخلاق آموزش از جمله محورهای این همایش است.

روح الامینی اظهار داشت: همایش آموزش در ایران 1404 در روزهای 28 تا 30 خرداد 90 برگزار می شود و صاحبنظران به ارایه مقالات حول محورهای مورد اشاره خواهند پرداخت.

رئیس کمیته علمی، تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با توجه به تأکید و تصریح سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورداری جامعه ایرانی از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی در افق 1404 این همایش با همکاری و مشارکت نهادهای فعال از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی عتف، وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دانشگاههای کشور انجام می گیرد.

کد مطلب 1292941

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