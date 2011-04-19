همایش "آموزش در ایران 1404" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحسین روح الامینی افزود: همایش "آموزش در ایران 1404" خردادماه سال جاری توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ترویج و زمینه سازی برای تحقق چشم انداز، برگزار می شود.

دبیر همایش آموزش در ایران 1404 یادآور شد: دانشگاه های تهران، علوم پژشکی تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی از جمله دانشگاههای همکار و مشارکت کننده در برگزاری این همایش هستند.

وی با اشاره به محورهای این همایش خاطرنشان کرد: فلسفه و اهداف آموزش، رویکردهای نوین در آموزش، آموزش و مرجعیت علمی، اقتصاد آموزش، آموزش نخبگان، آموزش و روابط بین الملل، توسعه کیفی آموزش در کنار توسعه کمی، عدالت آموزشی و دسترسی اقشار مختلف و اخلاق آموزش از جمله محورهای این همایش است.

روح الامینی اظهار داشت: همایش آموزش در ایران 1404 در روزهای 28 تا 30 خرداد 90 برگزار می شود و صاحبنظران به ارایه مقالات حول محورهای مورد اشاره خواهند پرداخت.

رئیس کمیته علمی، تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با توجه به تأکید و تصریح سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورداری جامعه ایرانی از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی در افق 1404 این همایش با همکاری و مشارکت نهادهای فعال از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی عتف، وزارتخانه های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دانشگاههای کشور انجام می گیرد.