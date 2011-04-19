  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

عیدعلی کریمی:

36 هزار نفر در خانه کارگر استان قزوین عضویت دارند

36 هزار نفر در خانه کارگر استان قزوین عضویت دارند

قزوین - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: با استقبال خوب کارگران از تشکیلات صنفی تعداد اعضای فعال خانه کارگر استان به 36 هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عید علی کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل خانه کارگر قزوین برگزار شده بود، اظهار داشت: علیرغم مشکلات فراوان جوامع کارگری خوشبختانه استقبال کارگران از انجمنهای صنفی در حد قابل قبولی است و مورد توجه شاغلان قرار دارد.
 
وی افزود: با همه فشارهای موجود هر سال پنج هزار نفر به اعضای فعال خانه کارگر استان اضافه می شود و در حال حاضر تعداد اعضای تشکیلات خانه کارگر استان به 36 هزار نفر رسیده است.
 
وی از ارائه خدمات آموزشی و فنی به کارگران هم خبر داد و تصریح کرد: آموزش کوتاه مدت در رشته های گرافیک، حسابداری، کامپیوتر، فیلمبرداری و خیاطی و جذب دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کار از دیگر خدمات فرهنگی به کارگران است.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر یادآورشد: دو هزار و400 دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارنشاسی به صورت پودمانی و ترمی و سه هزار و400 دانشجو در23 رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه کار تحصیل می کنند.
 
وی گفت: با اختصاص یک هکتار زمین طرح توسعه دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر به زودی آغاز می شود و با خرید260 متر زمین دیگر ساختمان جدید اداری خانه کارگر بزودی در شهر الوند ساخته می شود.
کد مطلب 1292992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها