"سفرنامه عشق" روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاونت سیمای شبکه تابان، سفر معنوی و خاطره انگیز راهیان نور را به تصویر کشید.

گروه اعزامی سیمای شبکه تابان با سفر به مناطق جنگی جنوب کشور سفر معنوی و عاشقانه کاروانهای راهیان نور را در برنامه تلویزیونی سفرنامه عشق در قاب جادویی تلویزیون تصویر برداری کرد.

در این برنامه گزارش اجمالی از سفر کاروانهای راهیان نور که از استان یزد و بعضی از مناطق دیگر کشور هستند، از زبان راویان فتح و بازدید کنندگان تهیه و تولید شده و حال و هوای هر فرد را در زمینه حضور در این مناطق ملکوتی بیان می کند.

این برنامه به تهیه کنندگی عبدالنبی تحویلداران و تصویربرداری علی ثابت تهیه و تولید شده است.