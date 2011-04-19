بنگر: برای سرگروهی باید الغرافه را شکست دهیم

محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، در مورد دیدار تیم سپاهان برابر الغرافه قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی برابر تیم الغرافه داریم و اگر بتوانیم آنها را شکست دهیم سرگروه خواهیم شد، در غیر اینصورت کارمان در اصفهان برابر الهلال سخت خواهد شد و الجزیره هم تیمی نیست که بازی آخر دوباره از ما 5 گل بخورد.

وی ادامه داد: این بازی آخرین شانس الغرافه است اما ما باید در این دیدار یا پیروز شویم و یا یک امتیاز بدست آوریم تا به عنوان سرگروه به مرحله حذفی صعود کنیم. در آن شرایط فرقی نمی‌کند در ورزشگاه خانگی با پرسپولیس بازی کنیم یا هر تیمی دیگری.

مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان شماره 10 تیم الغرافه را خطرناک‌ترین بازیکن این تیم دانست و اظهار داشت: در بازی رفت هم الغرافه بیش از دو تیم الهلال و الجزیره ما را اذیت کرد اما در این بازی نباید اجازه دهیم آنها برنامه های تاکتیکی خود را در زمین پیاده کنند.

بنگر در پایان گفت: هدفگذاری نخست ما صعود به عنوان تیم اول از این گروه است و پس از آن به فکر برتری در بازی حذفی هستیم تا به جمع 8 تیم پایانی جام برسیم. در آنصورت باید منتظر باشیم که قرعه کشی چگونه خواهد بود و با چه حریفی روبرو می‌شویم اما سپاهان توانایی صعود به مراحل پایانی این جام را دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر در دور برگشت گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 چهارشنبه هفته جاری به وقت قطر در ورزشگاه اختصاصی الغرافه برگزار می‌شود.