آگاهی نیروهای مشارکتهای مردمی کمیته امداد باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر چهره قانی در گردهمایی یک روزه نیروهای خرید خدمت مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان که با حضور 102 نفر از این نیروها و کارشناسان این حوزه برگزار شد، گفت: نیروی خرید خدمت مشارکتهای مردمی باید در پاسخ به سئوالات مردم اطلاعاتی صحیح را به آنها ارائه دهند.

چهره قانی هدف از برگزاری این گردهمایی را ارتقا دانش و آگاهی نیروهای خرید خدمت مشارکتهای مردمی در همه زمینه های خدمات امداد عنوان کرد.

وی افزود: از انجایی که این نیروها بیشتر با مردم در ارتباط هستند باید نسبت به خدمات و چگونگی جذب و مصرف کمکهای مردم آگاهی لازم را داشته باشند.

چهره قانی گفت: نیروهای مشارکتهای مردمی نباید فقط به جمع آوری و تخلیه صندوق بسنده کنند، بلکه باید در زمینه خدمات حمایتی، اشتغال و خودکفایی، خدمات فرهنگی و آموزشی، خدمات درمانی و دیگر زمینه ها اطلاعات لازم را در برای پاسخ به سئوالات مشترکان کسب کنند.

وی افزود: این افراد باید نظرات و تجربه های کاری خود را برای استفاده در دیگر شاخه ها به کارشناسان این حوزه انتقال دهند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز در این جلسه از این نیروها به عنوان سفیران کمیته امداد در جامعه نام برد و افزود: رفتار و گفتار و نحوه برخورد با مردم در هنگام مراجعه به ادارات و درب منازل در جذب مشارکتهای مردمی و همکاری آنها با این نهاد تأثیر بسزایی دارد.

مهدی فضلی ضمن تقدیر از نیروهای خرید خدمت مشارکتهای مردمی گفت: کسب رتبه برتر این استان در جمع آوری کمکهای مردمی در سال گذشته مرهون زحمات و تلاشهای مستمر، برنامه ریزی صحیح و اخلاق و رفتار شایسته نیروهای خرید خدمت است.