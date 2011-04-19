به گزاش خبرنگار مهر در قم، مصطفی مولایی ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره تجارب و نوآوری که در سینما مفید قم برگزار شد بیان داشت برای ایجاد انگیزه و تحرک در جوانان باید نیاز‌هایشان را در جامعه کنونی به آن‌ها بشناسانیم که این امر نباید همراه با سرزنش کردن باشد زیرا که سبب شعله ور شدن آتش لجاجت خواهد شد.



وی اظهار داشت: زندگی همانند یک کتاب باید دارای عنوان، سرفصل، محتوا، زمان و همچنین پارامترهای مختلفی باشد تا یک فرد بتواند به هدف‌های مشخص دست یابد.



وی در خصوص تدوین نیاز‌ها و رابطه آن با بیداری و آگاه کردن افراد اظهار داشت: نیاز یابی، نیاز سازی و تفهیم نیاز می‌تواند سب بیداری و آگاهی افراد شود ولی متاسفانه در برخی از خانواده‌ها شاهد موج زدن یاس و ناامیدی هستیم که این امر سبب جلوگیری از رشد و توسعه آن خانواده خواهد شد.



پرشش در کلاس درس ۸۰ درصد سبب موفقیت دانش آموزان می‌شود



استاد دانشگاه قم بیان داشت: ‌۸۰ درصد موفقیت در کلاس درس پرسیدن سئوال از دانش آموزان است که این امر سبب تغییر رفتار در دانش آموز نیز خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ نوع استعداد وجود دارد و اولین بحثی که در مدارس و خانواده باید مورد توجه قرار گیرد استعدادیابی در خلاقیت و نوآوری است اضافه کرد: در زمینه توجه به استعداد یابی در وهله اول باید خانواده‌ها به آن توجه بیشتری داشته باشند که استعداد یابی قبل از پنج سالگی می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت کودک داشته باشند و بعد از هفت سالگی با افزایش سن کودک از میزان تاثیرگذاری این امر کاسته خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه همه انسان‌ها نخبه بالقوه هستند و اگر به درستی در جایگاه خودشان قرار گیرند نخبه بالفعل می‌شوند اضافه کرد: ‌ اسم دیگر مدیریت استعداد نخبه پروری است و باید این امر در بین افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد.



استاد دانشگاه قم در خصوص جامعه خلاق، دانش بنیان و صنعتی بیان داشت: در جامعه باید گفتگوی‌های زنده و تولیدات علمی افزایش پیدا کند که نتایج آن سبب بروز خلاقیت و نوآوری خواهد شد و در حال حاضر در جهان تعداد معدودی از کشورهای جهان خلاق و دانش بنیان هستند.



وی با اشاره به اینکه استعداد یابی کودکان باید از‌‌ همان سنین پایین آغاز شود اظهار داشت: باید بتوانیم برای کودکانمان برنامه ریزی خوبی داشته باشیم تا استعدادهای آن‌ها شناسایی و تقویت شود.



استاد دانشگاه قم با اشاره به اینکه بین پشتکار و استعداد یک رابطه مستقیم وجود دارد اضافه کرد: استعدادهای هر فردی ممکن است شناخته نشود و یا دیر شناخته شود و همچنین فردی که استعدادهای درونیش شناخته شود با پشتکار بسیار می‌تواند به درجات و پیشرفت‌های بسیاری دست یابد.