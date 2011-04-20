آغاز اجرای حرکت جهادی در تعاون/ تعهد ایجاد 1 میلیون شغل در سالجاری

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برنامه های امسال وزارت تعاون بر اساس یک برنامه جهادی طراحی شده است، گفت: امیدواریم که طی سال جاری بتوانیم در چارچوب پیام مقام معظم رهبری در رابطه با جهاد اقتصادی، یک حرکت جهادی را در بخش تعاون سازماندهی کنیم.

حرکت جهادی تعاون

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: همچنین طبق اقدام مهمی که وزیر تعاون از سال گذشته پیش بینی کرده و پیگیری آن آغاز شده است، موضوع ساماندهی متقاضیان اشتغال را خواهیم داشت که در سایت وزارت تعاون ثبت نام کرده اند. تاکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان ساماندهی شده اند.

غریب رضا با بیان اینکه تعدادی از این متقاضیان در قالب تعاونی ها تجمیع شده اند، افزود: امسال نیز این برنامه را ادامه خواهیم داد و بر اساس برنامه ریاست جمهور که ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را اعلام کرده اند، حرکت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که قرار است از طریق فعالیت بخش تعاون 1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری ایجاد شود، به موضوع تقاضای تعاونی ها برای تامین منابع مورد نیاز ایجاد فرصت های جدید شغلی اشاره کرد و افزود: در هر صورت این تعداد تقاضاها در بخش تعاون ساماندهی و ایجاد خواهد شد که یک اقدام بسیار بزرگ و مهمی خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: تحقق این امر و ایجاد 1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری می تواند تاثیر بسیار خوبی در تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون داشته باشد.

به گفته غریب رضا، اگر تعاونی ها به همین منوال فعلی بتوانند عملکرد خود را ادامه دهند می توان پیش بینی کرد که طی 3 سال بتوان به افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی دست یافت. با توجه به اجرای حرکت جهادی تعاونی ها در سال 90، امیدواریم زمینه برای یک حرکت شتابان و جهادی نیز فراهم شود.