کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران در خصوص افتتاح این کتابخانه گفت: از مأموریتهای مهم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در تمام نقاط کشور است که این اداره نیز استثنا نبود.

جعفر نایب صدری افزود: کتابهای موجود در این کتابخانه با موضوعات متنوعی از قبیل کتب مرجع، دایره المعارف ها، زندگی نامه ها، خاطرات، رمان، تحقیقات و پژوهش و پایان نامه های دانشجویی است که گنجینه ای ارزشمند و مؤثر برای محققین، اساتید، روحانیون، دانشجویان و تمام اقشار جامعه به شمار می رود.

36 کتابخانه اقماری دفاع مقدس در جنوب غرب تهران

وی اظهار داشت: این اداره در سالهای اخیر موفق به راه اندازی 36 کتابخانه اقماری دفاع مقدس در کتابخانه ها، پایگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی گردیده است و هرساله دو الی سه نوبت با اهداء کتاب و نشریات به تجهیز هرچه بهتر این کتابخانه ها می پردازد.

صدری در پایان از تمام علاقه مندان دعوت نمود تا با عضویت در این کتابخانه، از مواهب ارزشمند آن برخوردار شوند .

این کتابخانه تخصصی در محل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران واقع در شهریار، انتهای خیابان انقلاب، نبش میدان جهاد، پلاک 319 در طبقه چهارم است.