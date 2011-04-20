سوء تفاهم در اعلام ایجاد 420 هزار شغل جدید برای استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، از روزهای پایانی سال گذشته در رسانه های مختلف خبری از سوی مسئولان بلندپایه استان تهران اعلام شد که 420 هزار شغل جدید در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت در این استان ایجاد می شود.

اما ناگهان مسئولان استان تهران با چرخشی 180 درجه ای، این تعداد را به 360 هزار شغل رساندند و همگی از ایجاد این تعداد شغل سخن گفتند.

تناقض در گفتار مسئولان، حتی خبرنگاران رسانه های گروهی را متعجب ساخت تا اینکه استاندار تهران، این مسئله را حل کرد

محاسبه تهران و البرز به عنوان یک استان!

رئیس شورای اداری استان تهران در توضیح کوتاهی به خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این سهم استان تهران 420 هزار شغل اعلام شده بود که این عدد با احتساب سهمیه استان البرز بوده است.

مرتضی تمدن افزود: پس از تفکیک سهم استان البرز به تعداد 60 هزار سهمیه از استان تهران، عدد قطعی برای این استان 360 هزار فرصت شغلی است.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب سهم استان تهران از برنامه اشتغالزایی دولت در سال جاری 420 هزار شغل جدید نخواهد بود.

این مسئله مهم که چگونه سهم دو استان وسیع و پر جمعیت که البته به تازگی از یکدیگر منفک شده اند و یکی از آنها پایتخت کشور است، یک سهمیه عنوان شده، علامت سئوال بزرگی مقابل اذهان عمومی قرار می دهد.

مشغله مدیریتی و نظارتی استاندار و سهل انگاری مدیران دیگر

اینکه مدیران ارشد استانی، از استاندار گرفته تا معاونان و مشاوران وی و حتی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران – که متولی اصلی اشتغال استان است – در گفتگوها و سخنرانی ها و جلسات رسمی مختلف مطلب مهمی را بیان کنند و بعد متوجه شوند که اشتباه و بدون مطالعه دقیق بوده، کمی تأمل برانگیز است.

حداقل در یک جلسه نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و شهرستان ورامین در سالن شهید رجایی فرمانداری این شهرستان در هفته گذشته، خبرنگار مهر در ورامین نیز حضور داشت و وقتی مسئله ایجاد 420 هزار شغل جدید توسط استاندار مطرح شد، کوچکترین تذکری حتی از سوی معاون برنامه ریزی وی و مدیرکل کار استان داده نشد.

تأثیر روانی منفی اشتباهات سهوی مسئولان در جامعه

نکته مهم اینجاست که برخی اشتباهات سهوی یا سوء تفاهم ها، آنهم از سوی مسئولان رده بالای پایتخت، می تواند تأثیر منفی روانی بر جامعه بگذارد و تبعات جبران ناپذیری پیدا کند.

در همین بحث اشتغال که مد نظر است، امیدواری جوانان استان تهران به ناگهان 60 هزار بار پایین می آید، چراکه امیدواری 420 هزاری به 360 هزار رسیده و بالطبع باعث سرخوردگی می شود.

حال در نظر داشته باشید که مسئله ای مهمتر از اشتغال، در ابعاد امنیتی و اجتماعی، به صورت سهوی برای مردم، اشتباه تبیین شود؛ آنگاه احتمال هزاران واقعه تلخ و ناگوار را نیز می توان داشت.

اصل موضوع اشتغال نباید زیر سئوال برود

به هر حال با تمام مسائلی که عنوان شد، باید یادآور شد که اصل موضوع ایجاد شغلهای جدید در استان تهران نباید زیر سئوال برود.

طی سال گذشته با یک حرکت جهادی از سوی همه دستگا‌ههای دولتی و نیز بخش خصوصی و با نظارت مستقیم و مستمر رئیس جمهور و برخی وزرا در کشور، یک میلیون و 600 هزار شغل در بخشهای مختلف از جمله مسکن، صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی ایجاد شد.

مسئولان شورای عالی اشتغال در اسفند سال گذشته تصمیم به ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید برای کاهش نرخ بیکاری در کشور طی سال 90 گرفتند که این امر، مستلزم همراهی و همدلی تمام مسئولان دولتی و خصوصی، رسانه ها و آحاد مردم دارد.

به گفته مسئولان، با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان جهاد اقتصادی، نهضت اشتغال و ایجاد 2.5 میلیون شغل، امکان پذیر خواهد بود که باید از طریق ظرفیتهای خالی صنایع و واحدهای تولیدی و نیز طرحهای کم هزینه مانند مشاغل خانگی به این مهم دست یافت.

چگونگی انجام تعهدات اشتغالزایی در استان تهران

استاندار تهران در زمینه چگونگی انجام تعهدات اشتغالزایی در استان تهران به خبرنگار مهر گفت: برنامه اشتغالزایی این استان در سال جاری از سه روش پرداخت تسهیلات بنگاههای زود بازده، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی به طور همزمان اجرا می شود.

وی درباره نحوه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در سال جاری افزود: طرحهای اشتغالزا در کارگروه تسهیلات بنگاههای زودبازده بررسی شده و براساس اولویتها و ضرورتها به بانکهای عامل، معرفی می شوند.

تمدن با بیان این که بخشی از اجرای تعهد اشتغالزایی از طریق پرداخت تسهیلات اجرا می شود، تأکید کرد: معرفی طرحها به بانک شروع شده است.

استاندار تهران افزود: بخشی از برنامه اشتغالزایی را بخش خصوصی تقبل کرده و این سهم معین شده است؛ بخش دیگری از این برنامه نیز برعهده دستگاههای اجرایی است.

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علیرضا مهدی زاده