6 میلیون متر مربع زمین از دست زمین خواران تهران آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن در مراسم تحویل هفت هزار هکتار از حریم مربوط به محدوده های بخش سولقان و رندان به شهرداری تهران برای توسعه فضای سبز افزود: ریشه زمین خواران باید از استان کنده شود و برای مقابله با زمینخواری عزم و اراده جدی در استان تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر طرح گسترش فضای سبز و درختکاری در حریم شهر تهران گسترش پیدا نکند، دیر یا زود با مشکلات زیادی از جمله غیرقابل تحمل شدن فضای حیاتی، مواجه خواهیم شد.

آلودگی هوای تهران با توسعه فضای سبز حل می شود

استاندار تهران اظهار داشت: مسئله آلودگی هوای تهران حل نمی شود مگر اینکه توسعه فضای سبز در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: زمینهای حریم پایتخت، ارزش افزوده بالایی دارند و این امر سبب شده تا برخی از زمینخواران به سمت این زمینها هجوم بیاورند.

تمدن افزود: اگر حریم شهر تهران به فضای سبز تبدیل نشود، باید نظاره گر باشیم تا این زمینها طعمه دست زمینخواران شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با توسعه فضای سبز و درختکاری، منطقه امامزاده داوود(ع) را به قطب سیاحتی زیارتی استان تبدیل کنیم و این ظرفیت در این منطقه وجود دارد.

رئیس شورای اداری استان تهران افزود: امسال اجرای 10 هزار هکتار عملیات آبخیزداری در دستور کار قرار دارد و سند اجرای جنگلکاری در دو هزار هکتار زمین تهیه شده که به زودی اجرایی می شود.