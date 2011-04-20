224 مسکن روستایی به مددجویان کمیته امداد نیکشهر تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، هدایت الله میرمرادزهی عصر سه شنبه در بازدید از روند ساخت این خانه های مسکونی اظهار داشت: برای اتمام عملیات ساخت این تعداد واحد مسکن مددجویان کمیته امداد دو میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

وی گفت: کار ساخت هر یک از این منازل مسکونی با 51 مترمربع زیربنا و هر کدام به اعتبار یکصد میلیون ریال از دی ماه سال گذشته آغاز شده است .

وی افزود: مسکن از نیازهای اساسی روستاییان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد .

رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره ) نیکشهر نیز در این بازدید بیان داشت: هفت هزار و 92 خانوار با جمعیت 17 هزار و 499 نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

علی شهرکی گفت: از اولویت برنامه های کاری این نهاد در سال جهاد اقتصادی، ایجاد اشتغال با ارائه تسهیلات بانکی و توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است.