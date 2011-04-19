هشدار درباره اغلاط قرآنی در چاپ و ترجمه/ آمادگی برای اجرای طرحهای قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در احیای سامانه قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی از سال 80 گفت: در شرح وظایف سازمان تبلیغات، احیای فعالیتهای قرآنی در اولویت قرار گرفته است و خوشبختانه سابقه فعالیت سازمان تبلیغات از سال 60 نشان می دهد که ساختار سیستمی خود را به این سمت سوق داده ایم.



با وجود عدم همکاری وزارت ارشاد سامانه تصحیح قرآن شکل گرفته است



وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سالهای گذشته تا کنون در زمینه نهایی کردن تفاهمنامه امضا شده با سازمان تبلیغات اسلامی در امر ایجاد سامانه تصحیح قرآن تأکید کرد: سامانه تصحیح قرآن بی بدیل و برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید آن را تقویت کنیم و در حال حاضر ما در سازمان دارالقرآن، قرآن بی غلط چاپ می کنیم. لذا در شرح وظایف جدید سازمان تبلیغات اسلامی بحث تصحیح قرآن یکی از بندهای اصلی است.



خاموشی نسبت به اغلاط قرآنی چه در چاپ و چه در ترجمه چه نسخ وارداتی و چه صادراتی هشدار داد و گفت: باید برای حل این مسئله چاره ای اندیشید. عربستان سعودی کار خاصی در چاپ قرآن به صورت کامپیوتری نمی کند این در حالی است که ما در سال صدها نسخه با فونتها، طرحها و هنرهای مختلف تصحیح می کنیم. سامانه تصحیح قرآنی شکل گرفته اما برای تکمیل آن نیاز به همکاری داریم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به سامانه ترویجی قرآن اشاره کرد و گفت: ما به ازای استانی ترویج قرآن شکل داده ایم و از آنجای که با تشکلهای مردمی و هیئات مذهبی و مدنی مردمی در عرصه دینی سروکار داریم در ده سال اخیر خانه های قرآنی و تشکلهای قرآنی شکل گرفته است و به آنها- طبق اساسنامه خود و اجازه مقام معظم رهبری - مجوز می دهیم.



آمادگی سازمان تبلیغات برای اجرای طرحهای تخصصی قرآنی



حجت الاسلام خاموشی از آمادگی سازمان تبلیغات برای اجرای طرحهای تخصصی قرآنی و فرهنگی در صورت ارائه امکانات و بودجه مناسب خبر داد و در پاسخ به برنامه این سازمان برای عشایر کشور نیز گفت: امسال بودجه های قرآنی و فرهنگی را به شهرها می بریم تا فرماندار و استاندار و سازمان تبلیغات به تقویت منطقه ای بپردازند.



وی بر تقویت جلسات قرآن در محلات و مدارس در سال جاری تأکید کرد و گفت: ایران در سنوات اخیر در چاپ قرآن بی بدیل عمل کرده و به دلیل استقبال، قرآن یکی از کالاهای چاپی پر سود است و ما معتقدیم که باید شرایطی فراهم شود که مردم بیشتر در این زمینه وارد شوند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در عین تقدیر از دولت نهم و دهم و مجلس در اختصاص بودجه های قرآنی، بر شکل حمایتی این بودجه ها تأکید کرد و نسبت به وابستگی نهادهای عمومی کشور به بودجه های دولتی هشدار داد و گفت: هرچه فعالیتهای قرآنی و فرهنگی پوشش ملی پیدا کند ما تخصصی تر عمل خواهیم کرد، همچنانکه نمونه های آن را می دانید. باید بودجه های اختصاص یافته، حمایت تلقی شوند چراکه وابستگی به بودجه دولتی، نهادهای عمومی را به تعطیلی می کشاند.