ریاکاری غرب و وقوع جنگ داخلی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی "نشنال اینترست" (nationalinterest) در مقدمه این گزارش با اشاره به بیانیه اخیر "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه با عنوان "گذرگاه لیبی به صلح" نوشت: از عنوان این بیانیه می توان متوجه سخن دروغ سه رهبر جهان شد زیرا این گذرگاه مسیر جنگ نه صلح است و شامل مرگ، ویرانی و هرج و مرج می شود.

دیوید کامرون، نیکلا سارکوزی و باراک اوباما 25 فروردین ماه در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: آینده لیبی با "معمر قذافی" غیرقابل تصور بوده و نشان دهنده خیانت رهبران دیگر کشورهای جهان است.

این سه رهبر غربی تاکید کردند که تا زمان اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در لیبی، ساکت نمی نشینند و باورکردنی نیست فردی که در تلاش برای قتل عام مردم خود است، بتواند در لیبی نقش داشته باشد.

این نشریه آمریکایی در ادامه نوشت: جنگ طلبانی که همواره مدعی اعطای کمک های بشردوستانه به مردم لیبی هستند، نمی خواهند اعتراف کنند که خود باعث جنگ لیبی شدند. آمریکا و متحدانش از عملیات نظامی برای محافظت از مردم سخن می گویند اما در حقیقت این عملیات به دلیل تغییر توازن نظامی است و نیروهای ائتلاف باعث وقوع یک جنگ داخلی در این کشور شدند و هم اکنون این سوال مطرح می شود آیا مردم لیبی اجازه دارند تا مسیری را که انتخاب کردند، دنبال کنند.

اگر رهبران فرانسه، انگلیس و آمریکا مصمم به ایجاد صلح در لیبی هستند چرا چند سال پیش به فکر نابودی ارتش قذافی نیفتادند زیرا چهره منفور و تروریست دیکتاتور لیبی سالهای گذشته بیش از پیش آشکار شده بود اما این سه کشور همچنان از لیبی نفت می خریدند.

رهبران سه قدرت برتر جهان درحالی با دیکتاتور لیبی روابط تجاری داشتند که وزارت خارجه آمریکا سال گذشته در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر از لیبی به عنوان رژیمی خودکامه یاد کرد و از شکنجه، بازداشت های غیرقانونی و حبس و اقدامات خشونت بار بسیار در این کشور پرده برداشت.