38 هزار نوع محصول غیرمجاز سمعی و بصری در رشت نابود شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون اجرایی ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری کشور ظهر سه شنبه در مراسم امحاء این محصولات مخرب گفت: پس از استانهای خراسان رضوی، مرکزی و اردبیل، گیلان چهارمین استانی است که مراسم امحاء انواع محصولات غیرمجاز سمعی و بصری را به اجرا در می آورد.

عباس اسداللهی افزود: در سه سال اخیر بیش از یک میلیون 800 هزار نوع از این محصولات در کشور پس از دریافت دستورات قضایی نابود شده است که از این تعداد استانهای خراسان رضوی با یک میلیون و گیلان با 38 هزار نوع بیشترین و کمترین آمار کشف و امحای محصولات غیرمجاز سمعی و بصری را دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز در این مراسم گفت: در سه سال اخیر بیش از 200 هزار نوع از این محصولات در استان کشف و ضبط شد که از این تعداد با حکم دادگاه ها دستور امحای 38 هزار نوع محصول صادر گردید.

منصور ایمانی در ادامه به خانواده ها و آموزگاران درباره توجه هرچه بیشتر به مسائل فرهنگی فرزندان و دانش آموزان هشدار دارد.