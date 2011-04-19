آخرین تمرین سپاهان پیش از دیدار با الغرافه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم فوتبال سپاهان که چهارشنبه شب در چارچوب هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الغرافه قطر خواهد رفت، آخرین تمرین خود پیش از برگزاری این بازی را از ساعت 18:30 امشب به وقت دوحه در ورزشگاه ثانی بن جاسم برگزار کرد.

امیر قلعه نویی که بعلت کسالت جزیی عصر امروز در هتل محل اقامت زردپوشان بستری شده بود، امشب در محل تمرینات زردپوشان اصفهانی حضور یافت و پس از پنج دقیقه صحبت با بازیکنان سوت آغاز تمرین را به صدا درآورد.

در این تمرین که خبرنگاران تنها می توانستند 20 دقیقه از آن را نظاره گر باشند، پس از صحبت‌های امیر قلعه نویی، بازیکنان دقایقی دور زمین دویدند و با گرم کردن مهیای تمرینات تاکتیکی شدند.

هاشم بیک‌زاده که بتازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده است، امشب زیر نظر مربی بدنساز تیم سپاهان تمریناتی اختصاصی انجام داد.

داورانی که دیدار فردا شب تیم‌های الغرافه قطر و سپاهان ایران را قضاوت خواهند کرد، امشب در گوشه‌ای از ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوبی تمرین می کردند.

محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان نظاره گر تمرین امشب تیم فوتبال این باشگاه بود و با لباس ورزشی در کنار زردپوشان حضور داشت.

سپاهانی‌ها در تمرین امروز خود پیگیر نتیجه دیدار ذوب آهن مقابل الریان بودند و در خصوص شکست استقلال مقابل پاختاکور صحبت می کردند.

تیم فوتبال سپاهان ایران ساعت 20:20 فردا چهارشنبه در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف الغرافه قطر می رود. این بازی در چارچوب هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برگزار خواهد شد.