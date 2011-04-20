به گزارش خبرنگار مهر، نفرات منتخب کادر فنی در این رقابت‌ها حضور دارند تا کشتی گیران برتر به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی دعوت شوند.

این مسابقات به مدت دو روز و در 11 وزن برگزار می شود. برای اولین بار و جهت تقویت اوزان سبک در این مسابقات کشتی گیران در وزن 37 تا 39 کیلوگرم نیز به مصاف هم می روند. محمد طلایی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان، مربیان و سرپرست این تیم اعضای کمیته فنیی رقابت‌های انتخابی را تشکیل می دهند.