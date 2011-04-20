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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۱

مسابقات انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان از پنجشنبه آغاز می‌شود

مسابقات انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان از پنجشنبه آغاز می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران از روز پنجشنبه در خرمشهر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات منتخب کادر فنی در این رقابت‌ها حضور دارند تا کشتی گیران برتر به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی دعوت شوند.

این مسابقات به مدت دو روز و در 11 وزن برگزار می شود. برای اولین بار و جهت تقویت اوزان سبک در این مسابقات کشتی گیران در وزن 37 تا 39 کیلوگرم نیز به مصاف هم می روند. محمد طلایی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان، مربیان و سرپرست این تیم اعضای کمیته فنیی رقابت‌های انتخابی را تشکیل می دهند.
 
تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان به ترتیب مرداد و شهریورماه سالجاری در رقابت‌های آسیایی تایلند و جهانی مجارستان شرکت می کند. تیم ایران سال گذشته در رقابت‌های آسیایی نایب قهرمان شد. امسال مسابقات جهانی پس از چند سال وقفه از سرگرفته می‌شود.
کد مطلب 1293149

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