بی رمقی صنایع مادر اراک/ خصوصی سازی ناموفق کمر صنایع را خم کرد

ه گزارش خبرنگار مهر در اراک، شمار صنایع مادر استان مرکزی به بیش از 20 واحد می رسد که بخش عمده ای از اشتغال، تولید، فروش داخلی و صادرات را به عهده دارد. این صنایع در دوران های مختلف در مسیر خودکفایی و سربلندی نام جمهوری اسلامی ایران گام برداشتند.

توان صنعتی استان زمانی به دست آمد که انقلاب اسلامی مردمان این دیار در 12 بهمن 57 به پیروزی رسید و مسیر خوداتکایی را پیمود و اکنون ادامه این مسیر نیازمند جهادی مضاعف گونه از نوع اقتصادی آن است.

یک سوم صنایع مادر کشور در اراک قرار دارد

"یک سوم از صنایع مادر ایجاد شده ایران در استان مرکزی قرار دارد" این جمله ای است که استاندار استان در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان با افتخار به زبان آورد.

ماشین سازی که بیش از 40 سال از فعالیت آن می گذرد از صنایع مادری است که دیگر صنایع مادر استان را به وجود آورد و اگر نبود مهندسان و کارگران کارکشته این کارخانه، اکنون بسیاری از صنایع استان و کشور که مشغول ساخت تجهیزات انرژی هستند راه اندازی نمی شدند.

کارخانه آذرآب از دیگر واحدهای مادر اراک است که با همت صنعتگران ماشین سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شد و به همین ترتیب واحدهای صنعتی دیگر با توان فنی و مهندسی امتحان پس داده صنایع مادر راه اندازی شد.

در زمینه تولید آلومینیوم اکنون کارخانه ای که در اراک است حرف اول را می زد و بیشترین تولید، فروش داخلی و صادرات آلومینیوم کشور را به خود اختصاص داده است که با سابقه ای به اندازه انقلاب اسلامی واحدهای دیگر آلومینیوم ساز کشور را راه اندازی کرد.

90 درصد صادرات صنعتی استان در گردونه صنایع مادر

سالانه بیش از 600 میلیون دلار کالای صنعتی از استان مرکزی صادر می شود که 90 درصد ارزش آن متعلق به صنایع مادر است.

به دلیل همین توانمندی است که استان مرکزی جزو 15 صادر کننده خدمات فنی و مهندسی است و به جز صادرات کالا، صنعتگران این استان در ساخت کارخانه ها و تجهیزات ماشینی در خارج از مرزهای این کشور خدمت می کنند و این گونه نام ایران را در دیگر کشورها بلند آوازه می کنند.

مهندسان استان به مدد سالها تلاش در دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس و پس از آن اکنون در طراحی و ساخت از جمله پالایشگاه، پل، ماشین‌سازی، کارخانه سیمان، نیروگاه برق، واگن و کمباین‌سازی خودکفا شده و دارای جایگاه هستند.

خصوصی سازی ناموفق در صنایع مادر اراک و راکد ماندن ظرفیتهای تولید

مهمترین صنایع مادر استان که بیشتر در اراک قرار دارد شامل ماشین سازی، آذرآب، واگن پارس، پتروشیمی، تولید آلومینیوم ایران، پالایشگاه، کمباین سازی، پروفیل و گروه صنعتی کاوه است. اما آنچه اکنون مهمتر از نام این صنایع است موضوع راکد ماندن ظرفیت تولید این واحدهای صنعتی است.

عاملی که رکود در تولیدات صنایع را افزایش داد واگذاری چند واحد موثر به بخش خصوصی ناکارآمد بود که تبعات منفی آن از جمله کاهش تولید و اعتراض های کارگری دامن استان را گرفت.

بی توجهی به نوسازی صنایع مادر و دادن پیمانها و تولید پروژه ها به تولیدکنندگان و پیمانکاران خارجی ظرفیت تولید صنایع مادر را افزایش داد.

سپردن تولید واگن به خارجیها و نادیده گرفتن واگن سازی اراک

از نمونه های بازر اتکاء به توان خارج، واردات انواع واگن دست دوم و دادن سپردن تولید واگن به خارجی هاست که تا مدتها واگن پارس اراک را که از صنایع مادر، 40 ساله و نمونه در خاورمیانه است را دچار مشکلات جدی کرد و اکنون ظرفیت تولید آن پایین است.

تلاشهای جدی از سوی رسانه ها به منظور توجه بیشتر به این صنعت و مدیران آن صورت گرفت و گرچه قولهایی داده شده با این حال هنوز این صنعت به ظرفیت تولید کامل نرسیده است.

نیمی از مردم استان از محل صنعت ارتزاق می کنند

نیمی از مردم استان مرکزی از محل صنعت ارتزاق می کنند و به تعبیر دیگر بیش از 100 هزار نفر در استان مرکزی در بخش صنعت کار می کنند.

در این میان بخش عمده ای از نیروی اشتغال صنعت در واحدهای صنعتی بزرگ است و آرامش خاطر این کارگران و مهندسان در گروی استمرار تولید است.

به عقیده فعالان این بحش سال جهاد اقتصادی فرصتی برای مدیران و برنامه ریزان برای توجه به صنایع مادر و تکمیل کردن ظرفیت تولید این واحدهاست.

کمبود نقدینگی مشکل اول صنایع مادر

نقدینگی، بانک و برنگشتن مطالبات زنجیره مشکلات صنعت را تشکیل می دهد که رفاه هرکدام از این موارد نیاز به همکاری و هماهنگی علاوه بر اتخاذ برنامه ای مدون است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی در این باره گفت: مهمترین مشکل، نقدینگی است که عامل آن تورم، سود بانکی و عدم برگشت نقدینگی و مطالبات از کارخانه هایی است که اغلب دولتی هستند.

منوچهر توسطی مشکل دوم را بانکها دانست و بر حمایت بیشتر دولت از صنایع تاکید کرد.

این مقام صنعتی استان مرکزی مشکل دیگر را برگشت ناپذیری مطالبات از کارفرماها دانست و گفت: این سه فاکتور مذکور موجب ایجاد مشکلات نقدینگی شده و این مسئله، مشکل حاد امروز صنعت ماست که روند رو به رشد صنعت را کند کرده و در برخی واحدهای فعال ما حتی به توقف نیز رسیده است و اجازه فعالیت به واحدها و صنایع نیمه کاره صنعتی را نیز نمی دهد.

اجرای نادرست اصل 44 مشکل صنایع مادر اراک

اجرای درست اصل 44 در واگذاری صنایع بزرگ اصلی جدی در حوزه صنعت استان است، موضوعی که علیرغم تاکیدات مسئولان ارشد نظام متاسفانه بدرستی اجرایی نشده است.

صنعت استان مرکزی

استان مرکزی از جمله استان های صنعتی کشور محسوب می شود و ماهیت صنایع آن اغلب تخصصی و مادر است. هدف از ایجاد این صنایع تقویت بنیه صنعتی کشور بوده که شامل صنایع فلزی، نساجی، کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع دارویی و غذایی است. در این استان بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی وجود دارد که این استان را در رده دوم صنایع مادر و رتبه چهارم در صنعت قرار داده است. در استان مرکزی 14 شهرک صنعتی، 14 ناحیه صنعتی و شهر بزرگ صنعتی کاوه برای استقرار صنایع استان نیز وجود دارد. گمرک استان مرکزی در اراک و ساوه و تالار بورس استان مرکزی از مراکزی هستند که در جهت توسعه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی استان فعالیت و ارائه خدمات می کنند. سرمایه گذاری 70 هزار میلیارد تومانی صنعتی در استان مرکزی

سرمایه گذاری صنعتی در استان مرکزی به بیش از 70 هزار میلیارد تومان با فعالیت بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی می رسد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه جذب سرمایه در بخش صنعت استان مرکزی سال گذشته نسبت به سهمیه 950 میلیارد تومانی، 155 میلیارد تومان پیشی گرفت، افزود: سال گذشته 243 واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری هزار و 105میلیارد تومان و اشتغالزایی پنج هزار و 233 نفر در زمینه فلزی، کانی غیرفلزی، برق و الکترونیک، شیمیایی و صنایع غذایی در استان مرکزی به بهره برداری رسیده است.

آنچه که پیداست حرکت صنعت استان روبه جلوست اما آنچه به اندازه این حرکت مهم است حفظ توان صنعتی و آن چیزی است که تاکنون به دست آمده است.

حفظ دستاوردها ضرورت سال جهاد اقتصادی

صنعت استان مرکزی در دوران دفاع مقدس بیشترین خدمات را به رزمندگان ارائه داد و نگاه به این بخش تنها از این زاویه هم باشد حفظ دستاوردها را دو چندان می کند که این تلاش هم آوایی آشنایی با سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی نام گرفته و می تواند حرکتی سازنده برای حضور تمام قد صنعت در پویایی اقتصاد مردم و کشور باشد.