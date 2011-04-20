دعوت از خبرنگاران قمی برای شرکت در جلسه محرمانه!

به گزارش خبرنگار مهر در قم، روز سه شنبه روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم به صورت رسمی از خبرنگاران رسانه های جمعی برای پوشش خبری نشست مشترک اعضای این شورا با فرمانده انتظامی استان قم دعوت کرد.



هر چند که زمان برگزاری این جلسه ساعت 18 و 45 دقیقه اعلام شده بود ولی 45 دقیقه نخست این جلسه به صورت محرمانه برگزار شد و خبرنگاران پشت درهای بسته منتظر ماندند.



این در حالی است که یکی از خبرنگاران زودتر از سایر خبرنگاران وارد این نشست شده بود ولی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم این خبرنگار را به سمت راهرو سالن جلسات شورا هدایت کرد.



مسئول روابط عمومی شورای شهر قم دلیل محرمانه بودن 45 دقیقه نخست این جلسه را ارائه گزارش محرمانه از وقوع جرم در استان قم از سوی فرمانده انتظامی این استان و عدم تمایل مسئولان انتظامی از حضور خبرنگاران در این جلسه عنوان کرد.



جالب تر اینکه شهردار قم که با تاخیر حدود یکساعت و نیم در جلسه حاضر شده و به عنوان آخرین سخنران این جلسه لب به سخن گشوده بود در طلیعه سخنانش به خبرنگاران توصیه کرد که در انتقال اخبار این نشست که به گفته وی تخصصی است مراقب باشند.



یکی از مهمترین مشکلات خبرنگاران رسانه های جمعی در استان قم عدم تسلط و آشنایی مدیران روابط عمومی به وظایف ذاتی روابط عمومی که به مثابه چشم و پیشانی هر نهادی است، می باشد. یکی از دلایل این امر آشنا نبودن مدیران روابط عمومی با علم ارتباطات و روابط عمومی است.



این نقص از سالیان سال در استان قم وجود دارد که تعداد قابل توجهی از مدیران روابط عمومی دستگاهها و ادارات دولتی و نیمه دولتی فاقد هر گونه مدرک مرتبط با روابط عمومی هستند و حتی برخی از مسئولان دستگاهها از مدیران روابط عمومی انتظار دارند که همانند نیروهای خدماتی اقدام به نصب پلاکارد و پرچم در مناسبتهای ملی و مذهبی کنند یعنی خود مسئولان ارشد دستگاهها و نهادها هنوز به این اعتقاد و باور نرسیدند که روابط عمومی حتی ظرفیت ارتقای جایگاهی به معاونت را نیز دارند.



این قبیل مشکلات در برخی دستگاههای استان قم با شدت بیشتری مشاهده می شود به گونه ای که بعضی از این دستگاهها در طول سال هیچ ارتباطی با رسانه های جمعی ندارند.



عدم هماهنگی لازم برای حضور خبرنگاران و عکاسان در مراسمی که از سخنرانان ملی دعوت می شود از دیگر مشکلات فعالان عرصه اطلاع رسانی در استان قم است که حتی در برخی موارد منجر به برخورد فیزیکی نیروهای حفاظتی با خبرنگاران و عکاسان خبری شده است.



در مجموع کار خبری در استان قم تا جایی که مربوط به مدیران روابط عمومیها و مسئولان دستگاههای استان می شود چندان رضایتبخش نیست و فعالان اطلاع رسانی در این استان همواره از این موضوعات گله مند هستند.