سامانه نرم افزاری رصد اشتغالزایی در استان سمنان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمود اکرم شامگاه سه شنبه در اولین نشست شورای سرمایه گذاری و اشتغال استان سمنان گفت: با ثبت روزانه میزان اشتغال دستگاههای اجرایی، مسئولان می توانند بصورت بر خط از طریق این سامانه، آمار دقیق اشتغال ایجاد شده را به همراه مشخصات فردی افراد دریافت کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان سهمیه ایجاد استغال در سال 90 در این استان را بالغ بر 18 هزار و 110 شغل عنوان کرد و از تقسیم بندی اشتغال پایدار استان در سال 1390 بین شهرستان ها خبر داد.

به گفته وی، بیش از 40 درصد 18 هزار و 110 شغل پایدار استان سمنان در شهرستان شاهرود و بیش از 23 درصد در شهرستان سمنان ایجاد می شود.

وی ادامه داد: بیش از 16 درصد در شهرستان دامغان، حدود 14 درصد در گرمسار و نزدیک به 7 درصد در شهرستان مهدیشهر ایجاد می شود.