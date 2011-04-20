سالانه 45 هزار تخم کبک در مرکز پرورش کبک دامغان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، مدیر مزرعه کبک روستای سبحان دامغان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران دامغانی گفت: هر دوره هفت هزار و 500 قطعه کبک تولید در این مزرعه تولید می شود.

احمد رضا نیکزاد با بیان اینکه این مزرعه در زمینی به وسعت 15 هزار مترمربع در روستای سبحان در 20 کیلومتری دامغان واقع شده که تنها مزرعه پرورش کبک استان است، اظهار داشت: این مزرعه دارای مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی است.

به گفته وی، در این مذرعه 300 قطعه کبک مولد پرورش داده می شود که هر دوره 7 هزار و 500 قطعه کبک گوشتی کشتار و 15 هزار تخم کبک تولید و به بازار عرضه می شود.

نیکزاد با بیان اینکه کبک به صورت وحشی در طبیعت وجود دارد، گفت: با ایجاد این مزرعه با هدف کمک به محیط زیست کبک را در محیط پرورش می دهیم که برای 10 نفر اشتعالزایی داشته ایم.

به گفته مدیر مرکز پرورش کبک دامغان گفت: کبک در طبیعت 20 عدد تخم تولید می کند و در مزرعه این تعداد به 60 تا 70 عدد می رسد.

نیکزاد با اشاره به اینکه این مزرعه شامل سالن های مولد، جوجه کشی، پرورش جوجه ها و سالن های جوجه کشی است، افزود: نوع نژاد کبک های پرورشی از نوع چوکار ایرانی است که هر قطعه 450 تا 500 گرم وزن دارد.

کارشناس پرورش طیور این مزرعه نیز در این نشست به وجود عناصر ریز مغذی نظیر کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن و گوگرد در گوشت کبک اشاره کرد.