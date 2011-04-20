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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- "رائول کاسترو" به عنوان نخستین و "خوزه رامون ماخادو ونتورا" قهرمان کهنه کار کوبایی به عنوان دومین دبیر حب کمونیست این کشور برگزیده شدند.

- محمد البرادعی فعال سیاسی مصری در انتخابات آتی ریاست جمهوری در مصر شرکت خواهد کرد.

 - یک کمیسیون حقیقت یاب در مصر مبارک را مسئول کشتار در این کشور معرفی کرد.

- 20 کودک در نبردها در مصراته کشته شدند.

- 4 کشته و صدها مجروح در درگیریها در یمن.

- وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، راه‌های خروج یمن از بحران را با نماینده حکومت این کشور را به بحث گذاشتند.
 
- منابع آگاه از میانجیگری یک کشور اروپایی برای آزادی گیلعاد شالیت خبر دادند.
 
- خزانه‌ داری ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که یک بانک کره شمالی را به اتهام همکاری مالی با بانک‌های ملی و سپه و همچنین ارتباط با معاملات تسلیحاتی کره شمالی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
 
- رئیس جمهوری افغانستان در دیدار هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا، از حملات شبانه نیروهای این کشور انتقاد کرد.

- یک کمیته مستقل، شمار کشته شدگان اعتراضات مردم مصر را 846 نفر اعلام کرد.
کد مطلب 1293210

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