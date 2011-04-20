اولویتهای اولین جلسه هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد/ بررسی ریاست دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی در جلسه سه شنبه 23 فروردین ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند و رای لازم را کسب کردند و در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد جای گرفتند.

فرهاد دانشجو - استاد دانشگاه تربیت مدرس و برادر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. بهمن یزدی صمدی استاد دانشگاه تهران نیز رئیس منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی است که پیش از آنکه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شود نیز عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد بود.

فرهاد دانشجو از اعضای ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت هایی که برای قرارگیری در دستور کار اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مدنظر دارد، گفت: "شاید اولین دستور این باشد که گزارشی توسط رئیس دانشگاه آزاد از اوضاع این دانشگاه به صورت کلی و کلان و در سطح مدیریت کلان این دانشگاه، سطح کیفیت آموزشی، برنامه های کیفی سازی دانشگاه آزاد و برنامه هایی که برای آینده پیش بینی کرده اند ارائه شود تا اعضای هیئت امنا در جریان وضعیت فعلی این دانشگاه قرار گیرند."

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد افزود: "یکی از موضوعاتی که از قبل در دستور کار بوده و فکر می کنم هنوز هم باشد تعیین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا تأیید برنامه های کلان این دانشگاه است."

فرهاد دانشجو درباره تعیین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: "ممکن است فرد جدیدی برای ریاست دانشگاه آزاد تعیین شود. افراد متفاوتی کاندیدا خواهند بود و صلاحیتشان بررسی می شود و سپس با توجه به نظر مجموعه هیئت امنا تصمیم گیری خواهد شد که یکی از آنها می تواند رئیس فعلی دانشگاه آزاد نیز باشد."

بهمن یزدی صمدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت هایی که برای قرارگیری در دستور کار هیئت امنای دانشگاه آزاد مدنظر دارد، گفت: درباره اولویت های دستور کار هیئت امنای دانشگاه آزاد باید صبر کنیم تا جلسه هیئت امنا تشکیل شود. اما به عنوان یک عضو هیئت امنا اعتقاد دارم مسئله کیفیت برای دانشگاه آزاد اسلامی خیلی مهم است.