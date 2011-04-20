"برف روی شیروانی داغ"؛ فیلمی برای مخاطب خاص

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی کریمی پیش از این دو فیلم ساخته که هر کدام ویژگیها و امتیازهایی داشتهاند و البته شباهتی به "برف روی شیروانی داغ" نداشتهاند. "غیرمنتظره" درباره جوانی است که به عنوان مدل انتخاب میشود و مسیر زندگیاش به دلیل حرفه تازهای که انتخاب میکند تغییر میکند.
"امشب شب مهتابه" دومین تجربه کارگردانی این فیلمنامهنویس باسابقه سینمای ایران، فیلمی است درباره رابطه یک زن و شوهر، تمی که در "غیرمنتظره" هم وجود داشت، در "امشب شب مهتابه" کریمی با نزدیک شدن به زندگی جوانی خواننده که در خانوادهای سنتی متولد شده چالشهایی که یک موزیسین در جامعه ایران دارد به تصویر کشیده است. مرگ زودهنگام مرد جوان و چالشهایی که با همسرش دارد هم بخش دیگری از این قصه هستند.
کورش تهامی و خاطره اسدی در نمایی از "برف روی شیروانی داغ"
اما داستان و فضای "برف روی شیروانی داغ" با دو فیلم قبلی محمدهادی کریمی متفاوت است، فیلم فضایی خاص دارد و درباره سرنوشت تراژیک یک شاعر است، میتوان شاعر را نماد تمام روشنفکران و هنرمندانی دانست که مستقل هستند و نمیخواهند تن به بازیهای پشت پرده بدهند.
فیلم با مرگ شاعر شروع میشود و بقیه داستان، ماجرای روابطی است که شاعر گوشهنشین در دورههای مختلف زندگیاش داشته و ارتباطهایی که او را تنهاتر کرده است، چرا که بیشتر همنشینان او به دنبال تامین منافع و دغدغههایشان از نزدیکی با شاعر بودهاند. کریمی تلاش کرده با نزدیک شدن به شخصیتهایش تصویری از شاعر برای تماشاگر فیلم بسازد، داوری نمیکند و ترجیح میدهد هر تماشاگری به اندازه سلیقه و دیدگاه خود شخصیت تنهای روشنفکر منزوی فیلمش را درک کند.
برخلاف دو فیلم قبلی که کریمی کوشیده بود مخاطب بالایی جذب کند، با استفاده از بازیگران شناخته شده و داستانهایی جوانپسند گرایشش را به جذب مخاطب نشان داده بود، در این فیلم به سراغ موضوع و فضایی رفته که بالقوه نمیتواند برای مخاطب عام جذاب باشد. فیلم بیشتر در یک لوکیشن محدود میگذرد، داستان و فضای آن نمیتواند برای مخاطب عام جذاب باشد، قصه تعلیق بالایی ندارد، دیالوگها در پیشبرد قصه نقش مهمی دارند و بیشتر اطلاعات از طریق دیالوگها به تماشاگر منتقل میشود، درک پیچیدگیهای فیلم برای مخاطبی که به کمدیهای راحتالهضم عادت کرده ساده نیست.
فیلم "برف روی شیروانی داغ" پرشخصیتترین فیلم محمدهادی کریمی است، کریمی تلاش کرده انتخابهایی متفاوت داشته باشد، شهاب حسینی در نقشی متفاوت و خشن حضوری دلنشین دارد، فرخ نعمتی هم انتخاب مناسبی برای شخصیت شاعر است و آنا نعمتی و خاطره اسدی هم کوشیدهاند از نقشهای قبلی خود فاصله بگیرند.
اکران عمومی "برف روی شیروانی داغ" از امروز چهارشنبه 31 فروردینماه شروع شده است، فیلم در مقایسه با دیگر آثاری که این روزها روی پرده هستند، اثری متفاوت است و میتواند گروهی را که تعلق خاطر به سینمای شاعرانه و هنری دارند برای رفتن به سینما ترغیب کند.
شهاب حسینی، آنا نعمتی، فرخ نعمتی، کورش تهامی، خاطره اسدی، امیرحسین آرمان و هنگامه قاضیانی بازیگران سومین فیلم محمدهادی کریمی هستند.
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