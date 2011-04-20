واکنش معاون وزیر علوم به ضرب و شتم دانشجوی ایرانی در انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی در حاشیه گردهمایی معاونان آموزشی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در جمع خبرنگاران در اعلام نظر راجع به ضرب و شتم دانشجوی محجبه ایرانی در انگلیس گفت: رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در انگلیس مشغول بررسی است تا ببینیم کیفیت موضوع چه بوده است. فرض کنید در داخل ایران چند دانشجو برایشان مشکلی در خیابان ایجاد شود. آیا به عنوان دانشجو مسئول 24 ساعت زندگی آنها هستیم که ببینیم چه کار می کنند.

ملاباشی در این باره افزود: مسئله در دست بررسی است تا حقیقتش مشخص شود که آیا به صرف اینکه این دانشجو یک دانشجوی ایرانی بوده این اتفاق افتاده است. اگر اینگونه باشد که متقابلا ما هم عکس العمل نشان می دهیم.

معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به سوالی درباره ایجاد سازمان امور دانشجویان نیز گفت: سازمان امور دانشجویان از طریق شورای عالی اداری و همزمان نیز از طریق مجلس به وزارت علوم ابلاغ شد. تشکیلات این سازمان نیز قرار بود بعد از ابلاغ سازمان تهیه شود و به تصویب ریاست جمهوری برسد.

وی افزود: تشکیلات سازمان امور دانشجویان تهیه شده و به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است و امیدواریم به زودی از ریاست جمهوری جواب بگیریم تا پس از اعلام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکجا کارمان را در کشور آغاز کنیم.