28میلیون تومان تجهیزات اداری برای دهیاریها خریداری شد

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 28 میلیون تومان برای خرید 44 مورد تجهیزات اداری برای دهیاریهای این استان هزینه شده است.

وی بیان داشت: این اعتبار برای شهرستان شهرکردهفت، لردگان 10، اردلپنج کوهرنگ سه وفارسان سه و نیم میلیون تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین از بهره برداری رسیدن ساختمتن دهیاریهای هرچگان وهارونی در این استان خبرداد و بیان داشت: ساختمان روستای سر تشنیز نیز در حال کامل شدن است و تا ماه های آینده به بهره برداری می رسد.

استان چهار محال و بختیاری دارای 840 روستاست که از این تعداد320 روستا دارای دهیاری است.