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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۰۹

در چهار محال و بختیاری/

28میلیون تومان تجهیزات اداری برای دهیاریها خریداری شد

28میلیون تومان تجهیزات اداری برای دهیاریها خریداری شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: افزون بر 280 میلیون ریال تجهیزات اداری ازجمله رایانه برای دهیاریهای شهرستانهای این استان خریداری شده است.

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 28 میلیون تومان برای خرید 44 مورد تجهیزات اداری برای دهیاریهای این استان هزینه شده است.

وی بیان داشت: این اعتبار برای شهرستان شهرکردهفت، لردگان 10، اردلپنج کوهرنگ سه وفارسان سه و نیم میلیون تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین از بهره برداری رسیدن ساختمتن دهیاریهای هرچگان وهارونی در این استان خبرداد و بیان داشت: ساختمان روستای سر تشنیز نیز در حال کامل شدن است و تا ماه های آینده به بهره برداری می رسد.

استان چهار محال و بختیاری دارای 840 روستاست که از این تعداد320 روستا دارای دهیاری است.

کد مطلب 1293236

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