شورای امنیت در حل بحران یمن ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بررسی اوضاع یمن شب گذشته بی نتیجه به کار خود پایان داد.

اعضای این نشست تنها به ابراز نگرانی از کشتار معترضین در یمن توسط رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح اکتفا کردند. آلمان و لبنان دو عضو غیر دائم شورای امنیت بیانیه ای را ارائه کردند که شمار کمی از اعضای این شورا با آن مخالفت کردند.

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در شورای امنیت در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست اخبار و اطلاعات نگران کننده ای درباره یمن مطرح شد و بیانیه صادره از تمامی طرف ها در این کشور می خواهد که خویشتنداری خود را حفظ کنند.

رایس در ادامه گفت که اعضای شورای امنیت حمایت خود را از میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن اعلام کردند.