تشکلهای مردم نهاد فارس از حمایت کامل برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده شب سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیهای تشکل های مردم نهاد استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: در سال 89 برای اولین بار در کشور اقدام به شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی تشکلهای مردم نهاد و کمیت اثرگذاری این تشکلها در فارس کردیم که در همان زمان 440 تشکل مردم نهاد شناسایی شد.

وی ادامه داد: پس از این حرکت همایش بزرگی با حضور 400 تشکل مردم نهاد در استان راه اندازی شد که در این همایش تمامی این تشکلها آخرین دستاورد های و طرحهای خود را ارائه کردند و امروز نیز که در این نمایشگاه 70 تشکل مردم نهاد بزرگ استان دستاورد های خود را ارائه می کنند در همین راستا است.

استاندار فارس در خصوص نوع فعالیت این تشکلها در استان افزود: تشکلهای مردم نهاد در بخشهای مختلف فرهنگی، هنری و صنعتی دستاورد های خود را در این نمایشگاه ارائه داده اند که نسبت به میزان نقش تعریف کردن این تشکل ها می توانیم تاثیر گذاری آنها را در اجتماع تشخیص دهیم.

احمدزاده با اشاره به حمایتهایی که از این تشکلها در فارس می شود نیز گفت: سیاست دولت دهم این است که با توجه به میزان تاثیر گذاری این تشکلها در جامعه حمایتهای خود را نیز داشته باشد که در این خصوص در سال گذشته نیز از اعتبارات فرهنگی استان کمکهایی به این تشکل ها انجام شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انجام حمایت از این تشکلها در سال 90 نیز به میزان سطح اثر گذاری کیفی این تشکلها اشاره کرد و گفت: در سال 90 به میزانی که طرح ها از سطح اثرگذاری کیفی و گستره کمی برخوردار باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و امیدواریم در سال جاری شاهد برگزاری جشنواره ای با شکوه تر از سال گذشته باشیم.

گزینه های تربیت بدنی فارس مشخص شدند

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص زمان معرفی مدیر کل تربیت بدنی استان نیز گفت: جلسه ای را با رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار کردیم که در این جلسه سه گزینه پیشنهادی معرفی شد و امروز در انتظار پاسخ و بررسیهای رئیس سازمان تربیت بدنی هستیم.

احمد زاده در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص شایعه تغییر در سطح مدیریت ارشد استان و شهرستان نیز گفت: در این خصوص دو بحث مطرح است اول شایعه و سپس خبر و زمانیکه به عنوان شایعه گفته می شود به همان میزان نیز باید مد نظر قرار داده شود که در این خصوص بحث شایعه درست است.