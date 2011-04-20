ناحیه صنعتی البرز تنکابن گازدار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، معاون اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: با همکاری شرکت گاز استان، ناحیـه صنعتی نارنج داربن ( البرز ) تنـکابن از مزایای گاز طبیعی بهره مند شد.

شهرام دارابی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و استمرار حمایت های ویژه و همه جانبه دولت، از بخش صنعت و تولید و در راستای اجرای سیاست جایگزینی سوخت طبیعی به جای سوخت فسیلی، واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی نارنج داربن به شبکه گاز طبیعی پیوستند.

دارابی افزود: همکاری ویژه شرکت گاز مازندرران و تلاشهای ارزشمند شرکت گاز تنکابن، موجب شد تا در کمترین زمان ممکن، این ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شود.

وی بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی، با عزم و اراده ای دوچندان باید نسبت به اجرای طرحها و پروژه ها سرعت داد تا ضمن شکوفایی و ارتقاء هر چه بیشتر سطح تولید و افزایش اشتغال، شاهد درخشش و بالندگی صنعت در مازندران باشیم.

ناحیه صنعتی نارنج داربن ( البرز ) تنکابن با حجم سرمایه گذاری 79 میلیارد ریال و استقـرار تعداد 20 واحد بهـره بردار و ظرفیت اشتغال تعداد 325 نفر درحال فعالیت است.