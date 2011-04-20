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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۷

ناحیه صنعتی البرز تنکابن گازدار شد

ناحیه صنعتی البرز تنکابن گازدار شد

ساری - خبرگزاری مهر: ناحیه صنعتی نارنج داربن (البرز) شهرستان تنکابن از نعمت گاز طبیعی بهره مند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، معاون اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: با همکاری شرکت گاز استان، ناحیـه صنعتی نارنج داربن ( البرز ) تنـکابن از مزایای گاز طبیعی بهره مند شد.

شهرام دارابی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و استمرار حمایت های ویژه و همه جانبه دولت، از بخش صنعت و تولید و در راستای اجرای سیاست جایگزینی سوخت طبیعی به جای سوخت فسیلی، واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی نارنج داربن به شبکه گاز طبیعی پیوستند.

دارابی افزود: همکاری ویژه شرکت گاز مازندرران و تلاشهای ارزشمند شرکت گاز تنکابن، موجب شد تا در کمترین زمان ممکن، این ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شود.
 
وی بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی، با عزم و اراده ای دوچندان باید نسبت به اجرای طرحها و پروژه ها سرعت داد تا ضمن شکوفایی و ارتقاء هر چه بیشتر سطح تولید و افزایش اشتغال، شاهد درخشش و بالندگی صنعت در مازندران باشیم.
 
ناحیه صنعتی نارنج داربن ( البرز ) تنکابن با حجم سرمایه گذاری 79 میلیارد ریال و استقـرار تعداد 20 واحد بهـره بردار و ظرفیت اشتغال تعداد 325 نفر درحال فعالیت است.
کد مطلب 1293269

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