رضا فتوحی در گفتگو با مهر با اشاره به مبارزه تلفیقی در گلخانه ها گفت: تمامی گلخانه های استانهای تهران و البرز به صورت ویژه تحت مدیریت مبارزه تلفیقی آفتات یا IPM قرار خواهند گرفت که درحال حاضر هم اجرای این طرح شروع شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات درباره فواید اجرای مبارزه تلفیقی آفات اظهار داشت: هدف از این طرح افزایش تولید محصول سالم و با کیفیت و افزایش تولید است که غیر شیمیایی بودن این روش به حفظ محیط زیست هم کمک می کند.

وی به روشهای اجرای این نوع مبارزه با آفات اشاره کرد و گفت: با استفاده از مواد و تجهیزات بیولوژیک و غیر شیمیایی مانند فرون ها، کارت های رنگی وصابون های حشره کش مبارزه تلفیقی با آفات در گلخانه ها شروع شده که در آینده نتایج این طرح را خواهید دید.

فتوحی تصریح کرد: در یک برنامه 5 ساله، 3 میلیون و 500 هزار هکتار از انواع مزارع و گلخانه ها تحت پوشش مبارزه تلفیقی قرارخواهند گرفت.

رئیس سازمان حفظ نباتات درباره شیوع بیماری زنگ زرد گندم در برخی از مزارع، اظهارداشت: امسال بیماری خاصی در مزارع گندم وجود ندارد و زنگ زرد هم در سطوح کوچکی در مزارع بود که کنترل شد تا به دیگر استان ها منتقل نشود.

وی به مبارزه با سن زدگی درمزارع گندم اشاره کرد و افزود: در بیش از 300 هزار هکتار از مزارع گندم مبارزه با سن انجام شده است و در دیگر مزارع ادامه دارد.

فتوحی درباره زنگ سیاه گندم هم گفت: آفت زنگ سیاه گندم به صورت منطقه ای در کشور گزارش شده که با آن مبارزه شد و هم اکنون مشکلی در این خصوص وجود ندارد.