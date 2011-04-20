آسفالت راههای روستایی 1500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده در جلسه شورای معاونان اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با حضور معاون امور عمرانی استاندار بر لزوم تامین یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار تاکید کرد و افزود: سال گذشته آسفالت 956 کیلومتر از این میزان راه روستایی شروع شده و هم اکنون در دست احداث است .

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دو هزار و 871 روستا با هفتهزار و 500 کیلومتر راه روستایی دارد، اظهار داشت: هم اکنون شاخص بهره مندی خانوار روستایی از راه آسفالته در استان 89 درصد است .

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی از بهره مندی ساکنان یک هزار و 424 روستا در استان از نعمت راه آسفالته خبر داد و بیان داشت: بهسازی و آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار به طول یک هزار و 500 کیلومتر تا پایان سالجاری انجام می شود .

به گفته رحمان زاده با اجرای طرحهای لبیک و همت طی دوسال گذشته میزان آسفالت راه روستاهای بالای 100 خانوار آذربایجان غربی به اهداف برنامه چهارم توسعه که زیرسازی و آسفالت 70 درصد راه روستاهای بالای 100خانوار هدف گذاری شده بود با 25 درصد بیشتر به 95 درصد رسید .