آسفالت راههای روستایی 1500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده در جلسه شورای معاونان اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با حضور معاون امور عمرانی استاندار بر لزوم تامین یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار تاکید کرد و افزود: سال گذشته آسفالت 956 کیلومتر از این میزان راه روستایی شروع شده و هم اکنون در دست احداث است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دو هزار و 871 روستا با هفتهزار و 500 کیلومتر راه روستایی دارد، اظهار داشت: هم اکنون شاخص بهره مندی خانوار روستایی از راه آسفالته در استان 89 درصد است.
مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی از بهره مندی ساکنان یک هزار و 424 روستا در استان از نعمت راه آسفالته خبر داد و بیان داشت: بهسازی و آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار به طول یک هزار و 500 کیلومتر تا پایان سالجاری انجام می شود.
به گفته رحمان زاده با اجرای طرحهای لبیک و همت طی دوسال گذشته میزان آسفالت راه روستاهای بالای 100 خانوار آذربایجان غربی به اهداف برنامه چهارم توسعه که زیرسازی و آسفالت 70 درصد راه روستاهای بالای 100خانوار هدف گذاری شده بود با 25 درصد بیشتر به 95 درصد رسید.
وی از اتمام عملیات زیرسازی یک هزار کیلومتر راه روستایی با استفاده از امکانات و منابع اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی خبر داد و یادآور شد: سال گذشته 570 کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت شده است.
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