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۲۴ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۱۰

شبكه اول سيما در پاسخ به خبر "مهر" مبني بر پخش نشدن برنامه "پرسمان" :

جدول پخش برنامه هاي شبكه اول سيما فشرده بود

روابط عمومي گروه اجتماعي شبكه اول سيما با ارسال نمابري به خبرگزاري مهر ضمن تكذيب علت مطرح شده در خبر اين خبرگزاري براي پخش نشدن برنامه پرسمان با حضور مسئولان قوه قضائيه ، اعلام كرد كه با توجه به اعتراض بينندگان به پخش ديرهنگام برنامه از پخش آن در اين هفته صرفنظر شد.

پيشتر نيز اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه درخصوص خبر " چرا پرسمان ديشب پخش نشد " ، جوابيه اي براي مهر ارسال كرده بود.

مديرعامل محترم خبرگزاري مهر

سلام عليكم

نظر به مطلب مندرج در آن خبرگزاري در روز چهارشنبه 20/8/83 با موضوع عدم پخش برنامه پرسمان در روز سه شنبه 19/8/83 به اطلاع مي رساند بدليل فشردگي جدول پخش برنامه هاي شبكه اول سيما در هفته منتهي به روز قدس و با توجه به اعتراض بينندگان عزيز به پخش ديرهنگام برنامه از پخش آن در اين هفته صرفنظر نموده و در هفته آينده اين برنامه با حضور مسوولان قوه قضاييه پخش خواهد شد.

بدين وسيله با توجه به اصرار مكرر مسوولين قوه قضاييه مبني بر پخش برنامه در روز سه شنبه 19/8/83 مطلب مندرج در آن خبرگزاري مبني بر درخواست مسوولين قوه قضاييه در رابطه با عدم پخش برنامه تكذيب مي شود.

 

کد مطلب 129331

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