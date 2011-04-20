اروپا و آمریکا درپی حل اختلاف با ایران نبودند/ غرب بدنبال براندازی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با اشپیگل در زمینه تحولات داخلی مصر که بخشی از آن به تجارب این دیپلمات برجسته درباره شغلی قبلی وی و موضوع هسته ای ایران مربوط می شود، گفت: در حقیقت ما در چند مورد در آستانه حل موضوع هسته ای ایران بودیم. ایرانی ها در سال 2003 ابراز علاقه کردند تا این موضوع حل شود اما دولت جرج بوش در آن زمان از چنین تمایلی برخوردار نبود. در سال 2010 هم دولت باراک اوباما به سوی ایران دست دراز کرد که در آن زمان هم تهران از چنین آمادگی برخوردار نبود.

البراعی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در تلاش برای رسیدگی به موضوع هسته ای ایران فریب خورد یا نه؟ گفت: من مشخصاً بدنبال حقیقت بودم و بخشی از آن این بود که آمریکایی ها و اروپایی ها اسناد و اطلاعات مهمی را از ما دریغ داشتند.



وی افزود: آنها علاقه ای به مصالحه با تهران نداشتد و تنها خواستار تغییر رژیم به هر وسیله ممکن بودند، اما ایرانی ها هم در این عرصه بازی می کردند. لیکن غرب هرگز تلاش نکرد تا مهمترین چیزی را که برای ایرانی ها اهمیت داشت درک کند و آن این بود که می خواستند با آنها رفتاری برابر شود.