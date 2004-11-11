رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار ساماندهي نيروي پزشكي كشور شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" اكبر هاشمي رفسنجاني پنجشنبه شب در سخناني در جمع فرهيختگان پزشكي كشور، افزود: بر اساس استانداردهاي ميزان جمعيت و تعداد پزشك در جهان در كشور ما هنوز ظرفيت خالي براي تربيت پزشك وجود دارد و بايد بتوانيم بر تعداد پزشكان كشور بيفزاييم.



وي در ادامه پزشك خانواده را يك ضرورت عنوان كرد و گفت: اين مساله در كشور نهادينه نشده است و هنوز هم فرهنگ فرار از پزشك و استفاده خودسرانه دارو حاكم است كه بايد فرهنگ سازي در اين زمينه صورت گيرد.



هاشمي رفسنجاني با اشاره به حركت وسيعي كه در زمينه داروسازي در كشور ايجاد شده، خاطرنشان كرد: احساس مي كنيم كه داروسازي ما مشكل دارد بايد در اين زمينه به خودكفايي دست يابيم و نگذاريم صنعت مهم داروسازي راكد شده و عقب گرد كند.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر داشتن بيمه اي قابل اطمينان در كشور، تصريح كرد: رابطه بيمارستان ها با بيمار نبايد رابطه پولي باشد در اين صورت است كه مي توانيم خدمات خوبي را به جامعه ارايه كنيم.



وي با تاكيد بر اينكه افراد جامعه پزشكي در هر كشور جزو انسان هاي فرهيخته آن كشور محسوب مي شوند، گفت: استعدادهاي برجسته و درخشان جوامع مي توانند تحصيلات پزشكي را بگذرانند زيرا استعدادهاي قوي تر در زندگي مردم و رشد جامعه موثرتر هستند.



هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: در طول تاريخ تا كنون در بين پزشكان انسان هاي ضد خدا كم ديده شده است، معمولا پزشكان انسان هاي خداشناسي هستند و اصل ايمان نيز با بررسي آفريده هاي خدا به وجود مي آيد.



وي با تاكيد بر اينكه پزشكان مرجع حساس ترين نياز بشر هستند و استعدادهاي بالايي دارند، اظهار داشت: وجود چنين استعدادهايي در جامعه مي تواند حركت تكامل بشر باشد.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه ايران هميشه يكي از مراكز ارزشمند دانش پزشكي در جهان بوده است، گفت: اين يكي از افتخارات ايران در طول تاريخ بوده است و اين افتخار حق ما است و ما بايد از كشورهاي صاحب پيام در زمينه پزشكي در جهان باشيم.



وي خواستار برقراري رابطه با پزشكان ايراني در خارج از كشور شد و اظهار داشت: بايد اين رابطه به طور جدي برقرار شود و سازمان نظام پزشكي كشور با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مركزي را براي جمع بندي دستاوردهاي پزشكان ايراني در سراسر جهان ايجاد كند.