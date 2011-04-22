به گزارش خبرنگار مهر، انقلاب اسلامی که طلیعه نوینی را در افکار جهانی شکل داد جهان و تمامی مکتب­های کهنه سیاسی و اقتصادی را به چالش کشاند و موجی از انگاره­های تازه و تفکرات نوین در عرصه­های مختلف حتی، در سطوح دانشگاه­ها رقم زد و امروز شاهدیم که از برکات جریان انقلاب اسلامی ده ها خیزش و جنبش مردمی در منطقه و در اقصی نقاط جهان در حال گسترش است و دور نیست که این جریان فراگیرتر گردد.

دراین میان احساس می شود که در برخی حوزه ها به موازات رشد و گسترش تفکر انقلاب اسلامی در مسیر توسعه آرمان­های انقلاب لنگش­هایی وجود دارد. سینما از آن جمله است.

سینمای ایران با پشتوانه نگاه تازه انقلاب اسلامی دگرگون شد و رونق، رشد و شادابی مضاعفی یافت و تا دورترین فستیوال ها و همایش ها را درنوردید و عرض اندام جانانه داشت ارزشمند و افتخارافرین است اما، متاسفانه سینمای ایران در حوزه کشورهای پیرامونی دچارغفلت شده است.

مدیران و متولیان سینما در دوره های گذشته علیرغم این باورکه سینمای کشور نیازمند بازاریابی بین المللی بویژه درمنطقه است عملا کمتر در این عرصه ورود کردند.

به نظرمی رسد جشنواره فیلم کیش ناشی از این نیاز و خلاء است که با نگاه متمرکز به همین منطقه و با اهتمام و توجه به خرده فرهنگ ها و نشانه های آئینی و بومی سرزمین پهناور ایران و ثبت این آئین ها و آداب و رسوم فرهنگی طراحی شده و بواقع، برآمده از نیاز و ضرورتی است تاکنون،به بوته فراموشی رفته بود.

خوشبختانه برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای این رویداد بین المللی گسترده و قابل ملاحظه است و با توجه به استقبال فیلمسازان و سینماگران معتبر و مدیران فستیوال های شاخص سینمای آسیا و حضور چشمگیر هنرمندان و مدیران و مسئولان داخلی از طیف های محتلف جشنواره فیلم کیش می تواند جشن دوستی ها، همدلی ها و تقریب قلوب و تحکیم پیوندهای فرهنگی و وفاق خانواده سینمایی منطقه باشد.

همدلی و همگرایی هنرمندان و اهالی رسانه برای رسیدن به میراث مشترک که ریشه در قرن ها و سده ها دارد با طراحی های فرهنگی و هنری و تعاملات گسترده و تبادل تجارب و دیدگاه ها و همکاری ها امکان پذیر است و قطعاً با برگزاری چنین جشنواره ای و هم اندیشی اهالی فرهنگ و هنر می توان به اهداف بالا رسید.

خواسته ها، آمال و آرزوهای فرهیختگان کشورهای منطقه برای رسیدن به زبان مشترک ، توجه به خلیج فارس و اعتلای نام پرآوازه خلیج فارس برای کشورهای منطقه و جهانیان، توجه و حمایت ویژه از تولیدات آثار سینمایی/ مستند و کوتاه با موضوع میراث فرهنگی مشترک ،خلیج فارس و مناطق آزاد و تعالیم حیات بخش اسلام و اهتمام به حضور هنرمندان با تجربه کنار فیلمسازهای جوان سینما برای رشد و ترقی آینده سینمای بومی و آئینی از ویژگی های این اتفاق خجسته است.