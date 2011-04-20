پارکهای تخصصی در استان ایلام ایجاد می شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اقبال عمومی از اولین ایده پارکهای تخصصی و جایگاه علمی و کاربردیشان شاهد درستی این انتخاب است که از اینرو طرح احداث و راه اندازی پارکهای اقماری علمی، فرهنگی استان ایلام تدوین شده است .

وی تصریح کرد: در این طرح مجموعه ای از پارکهای تخصصی قرآن پژوهی، سلامت، زراعت و محیط زیست، اندیشه، دانش کودک و نوجوان، علم و فناوری طراحی شده است و تعریف این کانونهای تخصصی و طراحی زیرساختهای لازم و تامین اعتبار اراضی مربوطه را بخش دولتی عهده دار خواهد شد و پس از انجام مراحل واگذاری به بخش خصوصی، فعالیت عمرانی، تجهیز، نگهداری و اداره امور جاری (تحت نظارت بخش دولتی) توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد: این پارکها بصورت هیئت امنایی و با ترکیب مسئولان دولتی و فعالان خصوصی اداره خواهد شد که فضای پارکها دارای، سالن اجتماعات، کتابخانه تخصصی، نمایشگاه و فروشگاه تخصصی دائمی، سالن آمفی تئاتر، سرای گفتگو، مرکز رشد اقماری، پردیس فناوری، تالار آموزش، سایت آنلاین کاربران، گنجینه و موزه مشاهیر حوزه تخصصی، بخشهای تخصصی و بخشهای عمومی خواهد بود .

وی بیان کرد: در این طرح ایجاد نشاط علمی و عملی و ساختارهای اجتماعی جدید با رویکرد جذب متخصصان و علاقمندان، حمایت از تشکلهای مردم نهاد با رویکرد افزایش تعامل متخصصان و علاقمندان حوزه های تخصصی، اشتغال زایی، تجاری سازی و صنعتی نمودن ایده های دانش بنیان، ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری بازارهای پایدار تخصصی، حمایت از فعالیت پژوهشی و کاربردی پژوهشگران و دانشجویان، ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری محافل هم افزایی و هم اندیشی و پر بار کردن ظرفیت اوقات مصروف در پارکها دنبال خواهد شد .

برنامه های هفته پایداری ایلام اعلام شد

استاندار ایلام به طرح گرامیداشت هفته پایداری، هفته فرهنگی استان ایلام اشاره کرد و گفت: حماسه آفرینی های مردم غیور ایلام در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ثبت شده است و پرچم افتخارات این مردم در قله فتح غرورآفرین مهران به احتراز درآمده است به شکرانه این نعمت الهی و برای صیانت از جانفشانی شهدا، ایثارگران و مردم ایلام و صیانت دستاوردها و میراث معنوی دلاوران ایلامی لازم است از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و برنامه های جامع بهره جست تا به بازگویی بخشی از رشادتها و معرفی ابعاد بزرگ این حماسه و برجستگی های استان پرداخته شود .

اعلایی افزود: از اینرو برای گرامیداشت این ایام، با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان ایلام، هفته منتهی به 10 تیرماه سالروز آزادسازی مهران به نام هفته پایداری نامگذاری شده است .

وی اظهار داشت: مقرر شد با تمرکز بر روی بازه زمانی هفته پایداری و برنامه ریزی دقیق از کلیه کانالهای ارتباطی و اطلاع رسانی در سطح استانی، کشوری و بین المللی استفاده گردد تا بالاترین امکان تبادل فرهنگی و معرفی استان در عرصه های مختلف دفاع مقدس، گردشگری و صنایع دستی، سرمایه گذاری و ظرفیتهای صنعت و کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی فراهم شود .

وی ادامه داد: ساز و کار برنامه ریزی و اجرایی طرح در قالب شورای سیاستگذاری ( متشکل از مسئولان ارشد دستگاههای مرتبط) و پنج ستاد تخصصی (ستاد یادمان دفاع مقدس،ستاد معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان، ستاد معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری، صنعت و کشاورزی استان، ستاد برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری، ستاد برگزاری برنامه های اجتماعی) پیش بینی شده است که برنامه های این هفته (اعم از جشنواره ها، نمایشگاه ها، جشن ها، مسابقات و غیره) با محوریت حوزه تخصصی ستادها تدوین و اجرا خواهد شد .

وی به طرح کریدور گردشگری دفاع مقدس استان ایلام اشاره کرد و تصریح کرد: استان هایی که به سبب موقعیت خاص مرزی و نقش استراتژیک شان در دوران دفاع مقدس نقش مرزبانی ایران را بر عهده داشتند، امروز نیز می بایست در جبهه حفظ و گسترش سرمایه های معنوی آن دوران مدیریت نافذی داشته باشند و جاذبه های مادی و معنوی دوران دفاع مقدس که در گستره مناطق عملیاتی و به ویژه در استان ایلام وجود دارد، منبعی بسیار ارزشمند برای مقصد گردشگران و مهمتر از آن برای صیانت از ارزش های معنوی دوران جنگ قلمداد می شود که برای پاسداشت و معرفی جاذبه های ارزشی دوران دفاع مقدس به عنوان میراث معنوی بین نسلی از یکسو و سامان بخشی به مدیریت توسعه و بهره برداری از آنها جهت توسعه بازار گردشگری (هم پیوند با سایر جاذبه) طرح کریدور گردشگری استان ایلام تدوین شده است .

وی خاطرنشان کرد: طرح مزبور تلاشی در راستای توسعه گردشگری جنگ با هدف ترویج و اعتلای فرهنگ شهادت و افزایش شناخت، تعمیم جستجوگری حقایق و هویت سازی است که در این راستا اهتمام دستگاههای دولتی و بخش خصوصی جهت فعلیت بخشی به ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری حوزه گردشگری دفاع مقدس و ظرفیت سازی در صنعت گردشگری استان خواهد بود .

وی بیان کرد: در این راستا ساماندهی کلیه اقدامات صورت گرفته مسبوق، طراحی و ترسیم پهنه گردشگری جنگ در استان، مکان یابی جاذبه های طبیعی و تاریخی بر اساس نمادهای موجود دفاع مقدس، نیازسنجی زیرساختهای عمرانی کریدور دفاع مقدس استان، تهیه برنامه عملیاتی (اهداف، اعتبار، زمانبندی) پروژه های توسعه، تهیه دستورالعمل اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت گردشگری (ارائه تسهیلات و امتیازات به سرمایه گذاران)، تنظیم راهنمای سفر به مناطق جنگی استان( هم پیوند با سایر جاذبه های گردشگری استان)، طراحی سیستم نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و دولتی جهت بهبود مستمر برنامه ها، در ستاد گردشگری دفاع مقدس استان صورت خواهد گرفت .