تولیدات فاقد نشان استاندارد از 10 خرداد اجازه توزیع ندارند

اصغر صالح‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جدید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، درج مهر استاندارد در بسته‌بندی محصولات بسیار مهم و اساسی تلقی می‌شود، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته قرار است از تاریخ 10 خردادماه سال جاری، هیچیک از محصولات فاقد مهر استاندارد، اجازه توزیع نیابند.

وی با اشاره به اینکه این قانون در قالب قانون تجا در استان اصفهان اجرا می‌شود، اظهار داشت: بر اساس ماده سه قانون ارتقای کیفی خودرو و دیگر تولیدات صنعتی، تمامی محصولات صنعتی تولید شده در مجتمع‌های صنعتی کشور موظف به دریافت نشان استاندارد هستند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان همچنین با بیان اینکه تولید با کیفیت و مطابق استاندارد محصولات در کشور و استان اصفهان به صورت مستمر و متناوب کنترل می‌شود، تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب، عرضه محصول مطابق استانداردهای لازم و استمرار ارتقای کیفیت تولیدات محقق خواهد بود و در صورت عدول از شرایط استاندارد، شامل موارد قانونی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگانی که موفق به دریافت علامت استاندارد نشده‌اند، هر چه سریعتر باید اقدامات لازم را انجام دهند، اضافه کرد: این تولید کنندگان باید با مراجعه به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان نسبت به تکمیل فرم‌های ویژه اقدام کنند تا ارائه نشان استاندارد به محصولات تولید شده آنها در دستور کار این اداره کل قرار گیرد.

صالح‌زاده همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وظیفه مدیران به منظور ارتقای کیفی تولیدات مجموعه‌های صنعتی زیرمجموعه خود، بیان داشت: مدیران واحدهای تولیدی باید تمهیدات و راهکارهای ویژه‌ای به منظور ارتقای کیفی تولیدات خود مطابق با استانداردهای لازم و مصوب بیندیشند و سپس نسبت به درخواست نشان استاندارد محصولات تولیدی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پیش از این دو نوع استاندارد اجباری و تشویقی وجود داشت، ادامه داد: پیش از این، برخی از واحدهای صنعتی استان اصفهان مشمول استانداردهای اجباری می‌شدند و برخی دیگر نیز از استانداردهای تشویقی استفاده می‌کردند که اکنون و با اجرای این قانون، استانداردهای تشویقی لغو می‌شود و تمامی واحدهای صنعتی ملزم به اخذ استانداردهای اجباری خواهند شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به قوانین استانداردهای اجباری، گفت: در اصطلاح، استانداردهای اجباری به استانداردهایی اطلاق می‌شود که برخورداری و رعایت آنها در تولیدات صنعتی اجباری است و نمی‌توان از چنین استانداردهایی تخطی کرد.

وی تاکید کرد: صاحبان صنایع و تولید کنندگانی که شامل استانداردهای اجباری می‌شوند باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت عدم رعایت استانداردهای اجباری، ایراد خسران و زیان به ذی‌نفعان تولید یا مصرف کالاها حتمی است و بدون شک این زیان‌ها رخ خواهد داد.

صالح‌زاده همچنین به وظایف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در این ارتباط اشاره کرد و افزود: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی به موجب قانون می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده با هدف حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بعضی از استانداردها را اجباری کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه استانداردهای تشویقی از سال جاری حذف شده‌اند و به هیچ عنوان به تولید کنندگان اعطا نمی‌شوند، اظهار داشت: بر اساس قانون، استانداردهای تشویقی موجبات به وجود آمدن رقابت‌های جذب مشتری و بازار هدف را فراهم می‌آورد که البته به کار بردن این نوع استاندارد در تولیدات محصولات، اجباری نیست.