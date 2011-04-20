خسارت آتش سوزیها به جنگلهای کشور 10 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن قدمی صبح چهارشنبه در سمینار ملی پیشگیری آتش سوزی در عصه های ملی در گرگان افزود: در این مدت به بیش از 111 هزار هکتار از عرصه های ملی بر اثر بروز آتش سوزی خسارت وارد شده است.

وی میزان وقوع آتش سوزی 10 ساله در جنگل های کشور را 10 هزار و 845 فقره اعلام کرد.

به گفته قدیمی، بیشتر این آتش سوزیها عامل انسانی داشت و موجب بروز خسارتهای زیانباری شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور سرانه جنگل در کشور به ازای هر فرد را دو متر مربع ذکر کرد و گفت: این میزان در جهان هشت متر مربع است.

وی عنوان کرد: این میزان سرانه نشان از کمبود دارد و با استاندارد جهانی فاصله داریم و در کنار این بروز خسارتهای فراوان به عرصه های ملی پیامدهای زیانباری دارد.

این سمینار با هدف تبیین و تصویب طرح جامع اطفا حریق در حال برگزاری است و رویکردی ملی دارد.



در این سمینار 13 استانی که دارای عرصه های منابع طبیعی هستند شامل گلستان، گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قزوین، فارس، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، سمنان، کردستان و لرستان شرکت دارند.



موضوعات سمینار شامل بررسی علل آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، استفاده از روشهای نوین در امر اطفا و احیای عرصه های دچار حریق پیش بینی شده است.