11 غرفه برای جشنواره فرهنگ هنری روستا در آق قلا در نظر گرفته شد

کمال ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اجرای جشنواره در اولین گام با تشکیل ستاد و کمیته های پنجگانه آغاز شد.



وی اظهار داشت: زمانبندی قطعی جشنواره هنوز مشخص نشده است اما بر اساس برنامه ریزی انجام شده در دهه اول خرداد ماه سالجاری انجام خواهد شد.

وی افزود: تعیین اعضای کمیته ها و ابلاغ وظایف هر یک صورت پذیرفته است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی اظهار داشت: جهت اجرای این مراسم 11 غرفه و دو ساعت برنامه هنری پیش بینی شده است.

وی گفت: غرفه های بازیهای بومی و محلی، صنایع دستی، فرش، غذاهای سنتی، آداب و رسوم مذهبی، لباس های سنتی، شیلات، ازدواج، غرفه گیاهان سنتی دارویی و غرفه برادران سیستانی و بلوچی از جمله غرفه های است که در این جشنواره برگزار خواهد شد.

این جشنواره سومین جشنواره فرهنگی هنری روستا در گلستان است.