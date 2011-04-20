  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

11 غرفه برای جشنواره فرهنگ هنری روستا در آق قلا در نظر گرفته شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره فرهنگی هنری روستاهای آق قلا گفت: 11 غرفه برای اجرای برنامه های جشنواره در نظر گرفته شده است.

کمال ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اجرای جشنواره در اولین گام با تشکیل ستاد و کمیته های پنجگانه آغاز شد.
 
وی اظهار داشت: زمانبندی قطعی جشنواره هنوز مشخص نشده است اما بر اساس برنامه ریزی انجام شده در دهه اول خرداد ماه سالجاری انجام خواهد شد.

وی افزود: تعیین اعضای کمیته ها و ابلاغ وظایف هر یک صورت پذیرفته است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی اظهار داشت: جهت اجرای این مراسم 11 غرفه و دو ساعت برنامه هنری پیش بینی شده است.

وی گفت: غرفه های بازیهای بومی و محلی، صنایع دستی، فرش، غذاهای سنتی، آداب و رسوم مذهبی، لباس های سنتی، شیلات، ازدواج، غرفه گیاهان سنتی دارویی و غرفه برادران سیستانی و بلوچی از جمله غرفه های است که در این جشنواره برگزار خواهد شد.

این جشنواره سومین جشنواره فرهنگی هنری روستا در گلستان است.
کد مطلب 1293366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها