به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، علی کفاشیان صبح چهارشنبه در نشست روسای هیئت فوتبال استانهای کشور گفت: مدیران و روسای هیئتهای فوتبال کشور زحمات زیادی را در بحث ویژن متحمل شدند که با توجه به این تلاشها سرعت پیشرفت ما از afcهم جلوتر است.

وی ادامه داد: تمامی استانها و فدراسیون باید تمامی تلاش خود را در راستای طرح ویژن به صورت ویژه پیگیری کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در چهار استان طرح ویژن اجرایی شده است، افزود: چهار استان کشور به عنوان استانهای مطرح در طرح ویژن شناخته شدند که در این راستا برای دستیابی به توفیقات بیشتر نیاز به انطباق با استانداردهای روز دنیا هستیم که در این میان استانهای فارس و اصفهان دارای رتبه‌های قابل قبولی هستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کمیته جوانان نیز تصریح کرد:‌ طی مدت گذشته آکادمی کمیته جوانان اقدامات خوبی ر ا انجام داده که در این راستا در بحث فوتبال بانوان حرکات موثری را شاهد بودیم و استانها نیز همکاری مناسب داشتند.

کفاشیان با تاکید بر فوتبال ساحلی نیز گفت: فوتبال ساحلی عملکرد قابل قبولی را در طی چند سال گذشته ارائه داده و همچنین کمیته‌های داوران و آموزش نیز اقدامات مناسبی را داشته‌اند.