برتري پرسپوليس مقابل استقلال اهواز در نيمه اول

به گزارش خبرنگار"مهر" در نيمه اول اين ديدار كه لحظاتي پيش در ورزشگاه آزادي به پايان رسيد ، تيم فوتبال پرسپوليس موفق شد با تك گل دقيقه 11 رضا جباري حريف اهوازي خود را مغلوب كند . در اين ديدار كه در حضور 7 هزار تماشاگر و به قضاوت فرج الله يثربي برگزار شد ، دو تيم فوتبالي متعادل و پاياپاي را به نمايش گذاشتند و توپ در اكثر دقايق بازي در ميانه ميدان جريان يافت .

پرسپوليس كه در اين ديدار تغييراتي در تركيب خود ايجاد كرده بود در وقت اول روي نفوذهاي سلماني از راست موقعيت هاي خوبي را روي دروازه استقلال اهواز خلق كرد كه تك گل نيمه اول نيز روي ارسال علي انصاريان از اين جناح به پشت مدافعين استقلال اهواز ، كنترل سينه عالي جواد كاظميان و ضربه تمام كننده رضا جباري بدست آمد .

پس از اين گل تاحدودي پرسپوليس عقب نشست و چشم به ضد حملات دوخت تا از سرعت علي سلماني و جواد كاظميان استفاده كند كه در دو نوبت همكاري خوب بازيكنان پرسپوليس مي توانست منجر به گل شود كه مهاجمين پرسپوليس در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشتند .

در مقابل استقلال اهواز پس از دريافت گل بازي بهتري را نسبت به دقايق ابتدايي به نمايش گذاشت و حتي در دو نوبت مي توانست به گل تساوي دست يابد كه بار اول آلوز در موقعيت تك به تك با محمدي دروازه بان پرسپوليس توپ را ميليمتري به بيرون زد و بار دوم ضربه امير خليفه اصل با فاصله ناچيزي از كنار دروازه محمدي به بيرون رفت .

در دقايق پاياني اين نيمه فرار تند و تيز سلماني از راست با پاس دقيق او به جواد كاظميان همراه شد ولي مهاجم پرسپوليس در آستانه دروازه به توپ نرسيد تا يك موقعيت مناسب گل براي اين تيم از دست برود و نيمه اول با همان تك گل دقيقه 11 رضا جباري به پايان برسد .

در اين نيمه عبد الوهاب ابوالهيل از داور مسابقه كارت زرد دريافت كرد .

نتايج ساير ديدارها در پايان نيمه اول به اين قرار است :

* سايپا صفر - پيكان صفر

*ابومسلم صفر - سپاهان صفر

* برق شيراز 1 - ملوان صفر

*پگاه گيلان صفر - فجر سپاسي صفر

* پاس 1 - صبا باطري 1

* فولاد خوزستان صفر - شموشك نوشهر صفر



