16 روستای آسیب پذیر گلستان جابجا شد

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اینکه گلستان از استان های حادثه خیز کشور است، سالانه بر اثر حوادث طبیعی، زلزله، آتش سوزی و سیل متحمل خسارت های مالی و جانی فراوانی می شود.

وی اظهار داشت: 13 روستای آسیب پذیر دیگر استان نیز در حال مطالعه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: هزار و 622 واحد مسکونی در قالب 19 پروژه در شهرهای گنبد، نوده خاندوز، بندرترکمن و گرگان در ساخته می شود.



وی افزود: پروژه مسکن شهری برای محرومان ساخته می شود که متقاضیان در شهرهای مورد نظر می توانند برای دریافت واحدها ثبت نام کنند.



زمانی نژاد خاطر نشان کرد: این طرح نیز دارای وام 10، 15 و 20 میلیون تومانی است که بازپرداخت آن دراز مدت است.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان بیان کرد: پروژه 32 واحدی سرخنکلاته نیز بزودی به اتمام می رسد.