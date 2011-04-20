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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

16 روستای آسیب پذیر گلستان جابجا شد

16 روستای آسیب پذیر گلستان جابجا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 36 روستا در سفر اول دولت به استان برای جابجایی پیشنهاد و مصوب شده که تاکنون 16 روستا در طرح ایمن سازی قرار گرفته و جابجا شدند.

 محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اینکه گلستان از استان های حادثه خیز کشور است، سالانه بر اثر حوادث طبیعی، زلزله، آتش سوزی و سیل متحمل خسارت های مالی و جانی فراوانی می شود.

وی اظهار داشت: 13 روستای آسیب پذیر دیگر استان نیز در حال مطالعه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: هزار و 622 واحد مسکونی در قالب 19 پروژه در شهرهای گنبد، نوده خاندوز، بندرترکمن و گرگان در ساخته می شود.
 
وی افزود: پروژه مسکن شهری برای محرومان ساخته می شود که متقاضیان در شهرهای مورد نظر می توانند برای دریافت واحدها ثبت نام کنند.
 
زمانی نژاد خاطر نشان کرد: این طرح نیز دارای وام 10، 15 و 20 میلیون تومانی است که بازپرداخت آن دراز مدت است.
 
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان بیان کرد: پروژه 32 واحدی سرخنکلاته نیز بزودی به اتمام می رسد.

کد مطلب 1293398

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