"مانوئل نویر" در پایان فصل به بایرن مونیخ می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ بعد از خداحافظی الیور کان از دنیای فوتبال همیشه از نداشتن یک سنگربان مطمئن رنج می‌برد و مسئولان این باشگاه مدت‌هاست مانوئل نویر دروازه بان ملی پوش شالکه را زیر نظر دارند.

تابستان گذشته بایرنی‌ها تلاش زیادی برای به خدمت گرفتن نویر انجام دادند اما مسئولان باشگاه شالکه با انتقال این بازیکن به اف سی هالیوود مخالفت کردند.

اما این بار به نظر می رسد قضیه جدی است و نویر، شالکه و بایرن بر سر این انتقال به توافق رسیده‌‌اند. به نوشته کیکر نویر با قراردادی چهار ساله که رقم آن بین 18 تا 20 میلیون یورو است به بایرن مونیخ می پیوندد.

نویر 25 ساله چندی پیش پیشنهاد تمدید قرارداد با شالکه را رد کرد تا نشان دهد آینده فوتبالی‌اش در تیم دیگری است. گفتنی است منچستریونایتد که در پایان فصل فان در سار را به دلیل خداحافظی از فوتبال از دست می دهد نیز یکی از مشتریان پروپاقرص نویر بود.