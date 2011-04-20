مجوزهای طرح ترافیک 89 تنها تا پایان امروز اعتبار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این مطلب اظهار کرد: افرادی که مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک تحویل داده اند اما هنوز برچسب آرم طرح ترافیک را دریافت نکرده اند به ویژه نهادها و ارگان های دولتی، نگران جریمه شدن نباشند زیرا کنترل ورود و خروج به محدوده طرح ترافیک توسط دوربین های هوشمند صورت می گیرد و خودروهایی که در سیستم مجاز شناخته شده اند توسط دوربین ها شناسایی می شود و جریمه ای برای آنها در نظر گرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: واحد صدور آرم طرح ترافیک سازمان حمل و نقل و ترفیک در روز پنج شنبه و جمعه باز خواهد بود تا نهادها و ارگان هایی که سهمیه دریافت طرح ترافیک دارند، چنانچه مدارک خود را روز 31 فروردین ماه به دفاتر خدمات الکترونیک تحویل دهند،بتوانند مجوز خود را از واحد صدور آرم دریافت کنند.

نوروزی با بیان اینکه تا امروز افراد حقیقی به طور کامل برچسب های ورود به محدوده طرح ترافیک خود را دریافت کرده اند و طی چند روز آتی باقی مجوز ها نیز توزیع می شود تاکید کرد: سازمان ها و ارگان های سهمیه گیر که تاکنون نسبت به وارد کردن اطلاعات خود در سیستم اقدام نکرده اند حداکثر تا 4 روز آتی برای انجام این کار فرصت دارند و در صورتی که در فرصت باقی مانده این اقدام را انجام ندهند، سهمیه آنها به طور کامل حذف خواهد شد.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک خاطر نشان کرد:خودروهای تحت پوشش اتحادیه آژانس ها و حمل بار نیز که اطلاعات آنها در سیستم وارد شده است طی 48 ساعت آینده برچسب های ورود به محدوده طرح ترافیک برایشان صادر می شود، اما در هر صورت خودروهایی که اطلاعات انها ثبت و مجاز شناخته شده اند اما هنوز برچسب خود را دریافت نکرده اند نباید نگرانی ای برای ورود به محدوده طرح ترافیک داشته بانشد جون کنترل این محدوده با دوربین های هوشمند و براساس لیست خودروهایی که مجاز شناخته شده اند صورت می گیرد.