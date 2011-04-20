حدفاصل شهرکرد تا فرخشهر فضای سبز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، فضای سبز شهرکرد تا فرخ شهر یکی از 12 مصوبه جلسه استاندار چهار محال و بختیاری با مسئولان اجرایی شهرستان شهرکرد است.

مهمترین این مصوبات حل مسئله ترمینال شرق، عقب نشینی دیوار دانشگاه شهرکرد، طرح جامع برای تپه نور الشهدا، بازگشایی خیابان آیت الله کاشانی به میدان میوه و تره بار، فضای سبز شهرکرد تا فرخ شهر، ساخت خانه نجوم، منطقه فناوران و مسکن مهر کمربندی 15 خرداد می باشد.

استاندار چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد بیان داشت: با توجه به اینکه شهرستان شهرکرد مرکز استان و نمای استان است باید در توسعه این شهر کوشاتر باشیم.

علی اصغر عنابستانی بیان داشت: با اجرایی شدن فضای سبز شهرکرد تا فرخشهر ورودی این دو شهر زیبا شده ومی تواند نقش بسیار زیادی از همه لحاظ برای استان داشته باشد.

وی افزود: بخش عمده مشکلات با اجرایی شدن این مصوبات حل می شودومهمترین مشکل اصلی در شهرستان شهرکرد بحث تعامل بین بخشی است.

استاندار چهار محال و بختیاری بیان داشت: مدیریت شهری کلیه شهرهای استان به خوبی صورت گیرد تا مسائل و مشکلات به سرعت حل شود.

فرخ شهر سومین شهر بزرگ استان چهار محال و بختیاری است ودر فاصله هشت کیلومتری شهر شهرکرد قرار دارد.

