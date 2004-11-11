صدرنشيني فولاد ، صعود پرسپوليس و پنجمين شكست پاس

به گزارش خبرنگار" مهر"، در ورزشگاه آزادي تهران تيم فوتبال پرسپوليس در نيمه دوم نيز موفق شد توسط جواد كاظميان در دقيقه 54 دومين گل خود را وارد دروازه تيم استقلال اهواز كند تا در هفته هشتم به يك پيروزي ارزشمند مقابل حريف اهوازي خود دست يابد و چند پله در جدول صعود كند . در وقت دوم اين ديدار تيم پرسپوليس با تكيه بر بازيكنان سرعتي خود از كناره ها حملات متعددي را به روي دروازه استقلال اهواز پايه ريزي كرد كه تنها يك بار موفق شد از اين راه به گل دست يابد.

دقيقه 54 سانتر ميثم رضا پور از جناح چپ با ضربه جواد كاظميان كامل شد تا پرسپوليس به دومين گل خود در اين ديدار دست يابد. در مقابل لوكا بوناچيچ سرمربي استقلال اهواز با انجام هر سه تعويض خود تا دقيقه 60 تلاش كرد تا جريان بازي را تغيير دهد اما ناهماهنگي و خستگي بازيكنان اين تيم اجازه نداد تا تيم ميهمان در نيمه دوم صاحب موقعيت جدي روي دروازه پرسپوليس شود. پرسپوليس كه پس از به ثمر رساندن گل دوم با تمركز و آرامش بيشتري بازي مي كرد در ادامه بازي صاحب موقعيتهاي خوبي براي گلزني شد كه درخشش ساشا ايليچ در چند نوبت مانع رسيدن پرسپوليس به گلهاي بيشتر شد. ضربات كريم باقري و جواد كاظميان كه توسط ايليچ مهار شد و موقعيت تك به تك مهرداد اولادي از جمله موقعيتهايي بود كه با درخشش دروازه بان استقلال اهواز بي نتيجه ماند تا پرسپوليس با همان دو گل اين ديداررا به پايان برساند. در اين نيمه جواد كاظميان، ميثم رضاپور و علي سلماني از پرسپوليس كارت زرد دريافت كردند. پرسپوليس با اين پيروزي 12 امتيازي شد تا با چند پله صعود خود را به جمع مدعيان نزديك كند.

درپايان رقابتهاي هفته هفتم ليگ برتر تيم فولاد خوزستان با 17 امتياز در صدر جدول قرار گرفت و تيم هاي ابومسلم ، سايپا و ذوب آهن در مكانهاي بعدي قرار گرفتند.